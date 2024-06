Auf der Position des Tormanns kommt es zu Veränderungen beim SCR Altach. Ammar Helac wechselt zur neuen Saison in die ADMIRAL Bundesliga und wird bei den Rheindörflern die neue Nummer 2 hinter Stammkraft Dejan Stojanovic. Jakob Odenahl löst seinen Vertrag im Rheindorf auf eigenen Wunsch auf.





Mit Ammar Helac verpflichten die Altacher einen neuen Schlussmann.

"Er bringt zusätzlich Erfahrung in unser Team, wird sich sicherlich schnell einfügen und unser Team unterstützen"

Mit Ammar Helac kommt ein neuer Spieler in das Tormannteam. Der 26-Jährige spielte zuletzt beim Absteiger aus Lustenau, wo er in der vergangenen Saison drei Einsätze im ÖFB-Cup verzeichnete. Ausgebildet wurde es in seiner Heimatstadt Linz, wo er auch die ersten Schritte im Profibereich sammelte. 2017 wechselte er dort von Donau Linz zu Blau-Weiß Linz. Dort bewies er sich über drei Saisons, bevor es für ihn dann zur Wiener Austria ging. Seit 2022 war er bei Austria Lustenau aktiv. Beim SCR Altach unterschreibt er einen Vertrag bis 2025.



Jakob Odenahl wird nach seiner Leihe zum FC Dornbirn nicht nach Altach zurückkehren. Der 22-Jährige möchte sich in der neuen Saison einer neuen Herausforderung stellen und löst den Vertrag beim SCRA auf eigenen Wunsch auf. Der SCR Altach wünscht ihm für die Zukunft weiterhin viel Erfolg!



Roland Kirchler, Sportdirektor: „Ich freue mich über die Verpflichtung von Ammar Helac und heiße ihn herzlich Willkommen in Altach. Er bringt zusätzlich Erfahrung in unser Team, wird sich sicherlich schnell einfügen und unser Team unterstützen. Mit Jakob Odenahl verlässt und ein junger talentierter Tormann, dessen Entscheidung wir respektieren. Wir wünschen ihm alles Gute.“



Ammar Helac: „Ich freue mich auf die neue Saison beim SCR Altach und bin dankbar für das Vertrauen. Ich werde mein Bestes geben, um das Team zu unterstützen und bin gespannt auf den Verein. Mit dem professionellen Umfeld und dem Zusammenhalt werden wir gemeinsam vieles erreichen.“

Fotocredit: SCR Altach