Heute startet nicht nur das Nationalteam in die Fußball-Europameisterschaft 2024, sondern auch das younion Proficamp, das gemeinsam von younion _ Die Daseinsgewerkschaft, KADA und AMS organisiert wird, um Vereinssuchenden Fußballer:innen professionelle Unterstützung auf dem Weg zu einem neuen Klub zu bieten.

„Unsere Teilnehmer haben auf höchstem Niveau in der Bundesliga oder der zweiten Liga gespielt. Wir bieten für 6 Wochen die nötigen Trainingsbedingungen, um bei einem Verein sofort meisterschaftstauglich zu sein“, erklärt Thomas Pichlmann, Projektverantwortlicher der younion-Sportgewerkschaft.

Das Trainingslager setzt sich das Ziel, vereinssuchende Profifußballer:innen für Probetrainings fit zu machen und auf die neue Saison vorzubereiten. Der Fokus liegt dabei nicht nur auf körperlicher Fitness, sondern auch auf der Karriereplanung nach der aktiven Fußballlaufbahn. Dafür sind Laufbahnberater:innen von KADA integriert, die den Spielern berufliche Alternativen aufzeigen und Weiterbildungsmöglichkeiten vorschlagen.

Aufbau eines zweiten Standbeins

„Eine Karriere in der schnelllebigen Fußballbranche ist selten ein durchgängiger Höhenflug. Ein Anker, der Stabilität gibt, ist das Erfolgsrezept, um zuversichtlich und gelassen die Höhen und Tiefen einer Fußballkarriere zu bewältigen. Oft ist dieser Anker ein zweites Standbein, das man sich durch Aus- und Weiterbildung aufbaut. Wir bei KADA unterstützen und beraten seit vielen Jahren Profisportler:innen beim Aufbau ihres zweiten Standbeins, das optimal mit der Profikarriere abgestimmt ist. So konnten wir erfolgreich zahllose Sportler:innen beim Einstieg ins Leben danach begleiten“, sagt Nik Berger, Geschäftsführer der KADA.

Erfahrene Trainer:innen und Betreuer:innen, unter der Leitung des neuen Cheftrainers Markus Mader, begleiten die Spieler durch das intensive Programm. Mit ihrer Hilfe wird einigen Spieler:innen bereits während des Camps der Wiedereintritt in Vereine gelingen, während im Laufe der sechs Wochen stetig neue Spieler:innen hinzustoßen.

„Unabhängig von irgendeiner Mitgliedschaft sind bei uns in den nächsten Wochen alle Spieler:innen willkommen, die beim AMS gemeldet sind. Die Teilnehmer:innen sind auch sozial- und unfallversichert“, erklärt Fußball Gewerkschafter Thomas Pichlmann.

Zum heutigen ersten Training waren 13 Spieler anwesend: die Torhüter Sadin Hamzic, Oktay Kazan und Raphael Morscher sowie die Feldspieler Michael Blauensteiner, Julian Klar, Noah Mathis, Mario Pavelic, Patrick Puchegger, Wilhelm Vorsager, Dominique Phoenix Missi Tomp, Samuel Stückler, Lukas Parger und Fabian Windhager.

Trainerteam mit Markus Mader und Ex-Bundesliga-Profis Mario Sonnleitner & Thomas Hinum

„Es ist großartig, dass so viele Spieler schon am ersten Tag da waren und am Ball bleiben wollen. Ich freu mich auf alle, die in den nächsten Tagen und Wochen noch dazustoßen“, erklärt Markus Mader (Foto).

Als Co-Trainer sind Mario Sonnleitner und Thomas Hinum, sowie als Tormanntrainer Thomas Lenuweit Teil des Teams, die gemeinsam mit Mader für eine professionelle und zielgerichtete Betreuung sorgen.

Die Trainings und Beratungen finden im VIVA Landessportzentrum der Sport Burgenland GmbH in Steinbrunn statt. Die Spieler:innen profitieren von hervorragenden Bedingungen wie hochqualitativen Rasenplätzen und Indoor-Trainingsmöglichkeiten sowie Unterbringung und Verpflegung vor Ort.

Das „younion Proficamp“ hat sich als erfolgreiche Plattform für Vereinssuchende Fußballer etabliert, von der viele den Sprung zurück in einen Profikader geschafft haben.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at