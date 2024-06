Der FC Blau-Weiß Linz gibt bekannt, dass Felix Gschossmann zu Schwarz-Weiß Bregenz wechselt. Der 27-jährige Torwart war seit Sommer 2020 bei den Blau-Weißen unter Vertrag und bestritt insgesamt 10 Pflichtspiele für die Linzer.

Zuletzt wechselte der Niederösterreicher im Winter 2023 leihweise zum SKN St.Pölten und bestritt im Frühjahr 2024 5 Pflichtspiele für die Wölfe.

„Ich bedanke mich bei Gschossi für 3 1/2 Jahre bei unserem Klub, in denen er immer ein absoluter Vollprofi war und sowohl am Platz als auch in der Kabine durch seine positive Art eine Bereicherung für die Mannschaft war. Ich wünsche ihm alles Gute in Bregenz und hoffentlich viele Einsätze" , so Christoph Schößwendter, Sportdirektor des FC Blau-Weiß Linz.

Foto: Harald Dostal / www.sport-bilder.at