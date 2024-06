Der SCR Altach gibt die Verpflichtung von Oliver Strunz bekannt. Der talentierte Stürmer kommt für ein Jahr per Leihe vom SK Rapid ins Rheindorf und wird ab sofort den Klub aus Vorarlberg verstärken.





Mit dem Wechsel zum SCRA verlässt der 24-jährige sportlich betrachtet erstmals seine Heimatstadt und wird in der Saison 2024/25 im Trikot des SCRA auflaufen. In der abgelaufenen Saison kam der Mittelstürmer auf zwölf Einsätze in der Bundesliga. Ein Syndesmosebandriss verhinderte weitere Einsätze in der zweiten Saisonhälfte sowie den Winterwechsel nach Altach. Über die Zweitvertretung der Wiener konnte er bereits im Saisonendspurt wieder erste Spielpraxis sammeln und auf den Platz zurückkehren.



Bereits im Nachwuchs wechselte Oliver Strunz zu Rapid und durchlief dort nahezu alle Nachwuchsmannschaften, bis er 2021 sein Debüt in der Bundesliga gab. Seitdem ist er fester Bestandteil des Profikaders von Rapid. Mit Einsätzen in der Europa League sowie der Champions League Qualifikation bringt der 24-Jährige auch internationale Spielerfahrung mit ins Rheindorf.

Statements:

Roland Kirchler, Sportdirektor: „Wir freuen uns sehr, dass der Transfer von Oliver Strunz im zweiten Anlauf geklappt hat. Oliver ist ein sehr robuster Spieler mit hoher technischer Qualität, der in den letzten Jahren bei Rapid bereits gezeigt hat, was in ihm steckt. Nach seiner Verletzung ist er wieder topfit und ich bin überzeugt, dass er hier in Altach den nächsten Entwicklungsschritt machen wird und sich schnell in die Mannschaft integrieren kann.“



Oliver Strunz: „Ich freue mich auf die neue Herausforderung beim SCR Altach. Der Verein hat sich sehr um mich bemüht und mir in den Gesprächen ein gutes Gefühl gegeben. Der Wechsel bietet mir die Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln und meine Fähigkeiten in einem neuen Umfeld unter Beweis zu stellen. Ich freue mich darauf, den Verein und sein Umfeld kennenzulernen und bin bereit, alles zu geben.“

