Der 22-jährige Jacob Italiano unterschreibt einen Vertrag mit einer Laufzeit von drei Jahren bei ADMIRAL Bundesliga-Aufsteiger GAK 1902. Jacob Italiano, der in Perth, Australien, geboren wurde, ist der erste australische Spieler in der Geschichte der Rotjacken. 18 Spiele in der A-League für Perth Glory, mehrere Spiele für das australische U23-Nationalteam und ein Wechsel zu Borussia Mönchengladbach im Juli 2019, wo er für die zweite Mannschaft in der Regionalliga West spielte und regelmäßig mit den Profis trainierte, stehen bereits in dessen Vita (siehe ALLE TRANSFERS)!

Meistertrainer Gernot Messner blickt der neuen Spielzeit im Oberhaus gespannt entgegen - ein 22-jähriger Offensivmann ist fortan mit an Bord!

"...haben wir einen echten Wunschspieler bekommen"

GAK-Sportchef Dieter Elsneg über den neuen Offensivmann: „Mit Jacob haben wir einen echten Wunschspieler bekommen, den wir mehrfach vor Ort beobachtet haben. Seine Vielseitigkeit und Energie werden uns in der Bundesliga auf jeden Fall weiterhelfen!“

