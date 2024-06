Die personellen Planungen für die ADMIRAL Bundesliga-Saison 2024/25 laufen bei Aufsteiger GAK 1902 weiter auf Hochtouren. Mit Moritz Eder holt der ADMIRAL 2. Liga-Meister ein Abwehrtalent aus dem Salzburger Land vom West-Regionalligisten FC Pinzgau Saalfelden. Der 21-Jährige (geb.: 21. März 2003 in Zell am See) unterschreibt einen Zweijahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr an der Mur. Der Rechtsfuß hat bereits Erfahrungen in Liga 2 gesammelt und steht nun vor seiner möglichen Feuertaufe im Oberhaus.

Neuzugang Moritz Eder (l.) mit Dieter Elsneg.

„Wir sehen in ihm einen Perspektivspieler"

In der Saison 2021/22 schnupperte Moritz Eder erstmals Profiluft beim FC Blau-Weiß Linz, wo der Verteidiger vier Einsätze verbuchen konnte. Seine fußballerischen Anfänge machte der damals noch junge Salzburger beim SK Lenzing (2008 – 2014), bevor er 2014 mit elf Jahren zum FC Pinzgau Saalfelden wechselte.

GAK 1902-Sportchef Dieter Elsneg ist begeistert über den Transfer: „Moritz Eder war schon zweimal in Länderspielpausen bei uns im Training und hat dabei überzeugt. Wir sehen in ihm einen Perspektivspieler, der aber auch schon Erfahrungen im Profifußball sammelte. Er hat Schule und Bundesheer bereits hinter sich und entspricht als 2003-er Jahrgang noch den Kriterien des ÖFB-Jugendtopfs. Er ist ein variabler junger Spieler, auf den wir uns freuen!“

Jugendvereine: SK Lenzing, FC Pinzgau Saalfelden, SV Grödig, LASK Linz.