Am 15. August hätte der Ehrenpräsident des SK Sturm Graz, Hans Fedl, seinen 73. Geburtstag gefeiert. Gestern ist das Sturm-Urgestein nach längerer Krankheit friedlich eingeschlafen. Die Sturmfamilie, ehemalige Fußballer und Funktionäre in ganz Österreich trauern um einen Mann, der tief mit dem Verein verwurzelt war und überall geschätzt wurde.

Hans Fedl wird für immer seinen Platz in der Geschichte des SK Sturm Graz haben

Eine Legende des Vereins SK Sturm Graz

Hans Fedl war nicht nur ein Mitglied des Vereins, sondern ein Symbol und eine Gallionsfigur für den SK Sturm Graz. In der kritischen Phase von November 2006 bis Jänner 2007 übernahm er das Amt des Präsidenten und blieb seither als Ehrenpräsident eine zentrale Figur des Vereins. Über Jahrzehnte hinweg war er bei allen Spielen und auch bei internationalen Ereignissen präsent, stets als geliebter Funktionär bekannt und geschätzt.

Beginn einer Leidenschaft in frühen Jugendjahren

Hans Fedl's Liebe zum SK Sturm begann früh. Am 15. August 1965, seinem 14. Geburtstag, kaufte er seine erste Dauerkarte und wurde damit ein treuer Anhänger des Vereins. Sein Stammplatz in der ersten Reihe der alten Holztribüne der Gruabn wurde sein zweites Zuhause. Fedl erlebte den Wiederaufstieg 1966 und die Erfolgsära unter Trainer Gerdi Springer hautnah mit. Neben seiner Leidenschaft für Sturm baute Hans Fedl eine erfolgreiche Karriere auf.

Leidenschaft für den Fußball - der SK Sturm war sein Verein

Hans Fedl's Leidenschaft für Fußball führte ihn quer durch Europa. Er war bei zahlreichen Europacup- und Champions-League-Endspielen dabei und setzte ein Zeichen, indem er seine Kühl-Trucks nach den Meistertiteln 1998 und 1999 mit "Sturm-Graz – Champ 98 und Champ 99" beschriftete. Seine Großzügigkeit als Gönner des Vereins war über all die Jahre hinweg ungebrochen.

Rettung des Vereins und nun der Abschied einer SK Sturm Legende

In der wohl schwierigsten Zeit des Vereins, 2006/07, war Hans Fedl eine Schlüsselfigur bei der Rettungsaktion des SK Sturm Graz. Gemeinsam mit Christian Jauk und anderen Unterstützern sorgte er dafür, dass der Verein überlebte. Nach einer kurzen, aber entscheidenden Präsidentschaft übergab er das Amt im Jänner 2007 an Hans Rinner und wurde zum Ehrenpräsidenten auf Lebenszeit ernannt. Am 20. Juni 2024 endete das Leben von Hans Fedl. Sturm-Präsident Christian Jauk würdigte ihn als "schwarzweißes Urgestein", dessen Herz immer an den "Schwoazn" hing. Fedl wird als Symbol des Vereins in Erinnerung bleiben und hinterlässt eine Lücke, die nur schwer zu schließen ist. Bis zu seiner Erkrankung war Hans Fedl ein treuer Besucher "seines" SK Sturm.

Die Sturmfamilie sagt ein letztes Lebewohl und dankt Hans Fedl für seine unermüdliche Unterstützung. Sein Vermächtnis wird für immer weiterleben.

Ligaportal spricht eine aufrichtige Anteilnahme aus wünscht der Familie viel Kraft in diesen schweren Tagen.

fotocredit: sk sturm graz