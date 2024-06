Der ADMIRAL Bundesliga-Vizemeister FC Red Bull Salzburg verstärkt sich für die kommende Saison mit Janis Blaswich, der für ein Jahr von RB Leipzig ausgeliehen wird. Der 33-jährige Deutsche spielt seit 2022 beim deutschen Bundesligisten und hat dort seither in 64 Pflichtspielen seinen (Tor)Mann gestanden, 27 davon in der abgelaufenen Spielzeit. Janis Blaswich wird bei den Roten Bullen mit der Rückennummer 1 auflaufen und bereits ab Montag am Mannschaftstraining teilnehmen.

Janis Blaswich mit Sportdirektor Bernhard Seonbuchner (v.l.)

"...haben routinierten Torhüter mit viel Qualität geholt"

Sportdirektor Bernhard Seonbuchner: „Mit Janis Blaswich haben wir einen routinierten Torhüter mit viel Qualität geholt. Er hat er in der vergangenen Saison fast 30 Matches für einen deutschen Top-Klub gemacht, was sehr viel über sein Können aussagt. Seine Mischung aus Erfahrung und Qualität sowie seine menschlichen Stärken werden uns definitiv weiterhelfen, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit.“

Janis Blaswich: „Es fühlt sich alles sehr positiv an, und ich verspüre große Vorfreude, dass es nach der Sommerpause für mich bei einem neuen Klub losgeht. Für mich ist es wichtig, die Ziele des Klubs zu verfolgen und zu erreichen, es geht um Titel. Dazu werde ich all meine Erfahrung einbringen und meinen Teamkollegen auf und neben dem Platz zur Seite stehen. Ich möchte, dass wir in der Kabine ein super Team sind, weil dort fängt es an. Und ich möchte, dass wir am Platz ans Limit gehen, denn nur so kann man große Ziele erreichen, und da haben wir beim FC Red Bull Salzburg viel vor.“

Daten

Geboren: 02. Mai 1991

Größe: 1,93 m

Letzter Klub: RB Leipzig

Position: Tor

