Das sommerliche Transferkarussell in der ADMIRAL Bundesliga hat sich längst zu drehen begonnen - auch am heutigen Samstag, dem 22. Juni 2024, waren einige Erstligisten wieder am Transfermarkt aktiv, holten Neuzugänge für die anstehende Saison 2024/25 an Bord und vermeldeten Abgänge. Nachfolgend ein Tagesüberblick!

Verstärkungen, Verlängerungen, Veränderungen - was tat sich heute?

Der TSV Hartberg verpflichtet - nach Elias Havel und Sky Schwarz gestern - mit dem 22-jährigen Niederländer Nelson Amadin einen universell einsetzbaren Offensivspieler, der zuletzt für den FC Schalke 04 II auflief und in der Oststeiermark bis Sommer 2026 unterschreibt. Mit Lukas Ibertsberger wechselt ein 20-jähriger Defensivspieler aus der Talentschmiede des FC Red Bull Salzburg nach einem Leih-Engagement beim WAC innerhalb der ADMIRAL Bundesliga bis 2026 fix zum FC Blau-Weiß Linz. Vizemeister Red Bull Salzburg verstärkt sich für die kommende Saison auf der Torhüter-Position mit dem 33-jährigen Deutschen Janis Blaswich, der von RB Leipzig per Leihe in die Mozartstadt transferiert wird (siehe BEITRAG). Ein neues Defensiv-Duo schnappt sich der WAC: Innenverteidiger und Leistungsträger Nicolas Wimmer kommt von Lokalrivale SK Austria Klagenfurt, während mit Boris Matic ein 19-jähriger Rechtsverteidiger aus der Jugend von Roter Stern Belgrad geholt wird (siehe BEITRAG). Maurice Malone kommt vom FC Basel zurück nach Österreich. Der 23-jährige Stürmer war einst schon als offensiver Leistungsträger beim WAC tätig - nach einer Leihe besitzt Austria Wien eine Kaufoption (siehe BEITRAG).

