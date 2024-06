Am morgigen Sonntag endet der Urlaub von Guido Burgstaller & Co. Gestartet wird die Vorbereitung des SK Rapid auf die neue Saison mit diversen internen Testungen. Fixiert sind seit mehreren Wochen das erste und das letzte Testspiel. Beide gegen ebenfalls im Jahr 1899 gegründete Klubs. Am 28. Juni (Ankick 18:00 Uhr) gastiert die Mannschaft von Cheftrainer Robert Klauß beim SC Herzogenburg, dem ältesten Fußballklub Niederösterreichs. Am 20. Juli steigt dann im Allianz Stadion (Ankick 17:30 Uhr) das große grün-weiße Jubiläumsspiel, bei dem die „Rossoneri“ von der AC Milan zu Gast sind.

Trainingslager und Top-Testspiele gegen Slavia Prag und AC Milan

Vom 6. – 13. Juli steht dann das Sommertrainingslager der Profiauswahl auf der Agenda. Nach vier Jahren bei besten Bedingungen im burgenländischen Bad Tatzmannsdorf geht es nun wieder nach Oberösterreich, wo Rapid bereits zwischen 2011 und 2019 in Bad Leonfelden (2011, 2013), Windischgarsten (2012, 2017, 2018), Schärding (2014) und Bad Zell (2015, 2016, 2019) Trainingslager bestritten hat. Heuer ist wieder das Mühlviertel das Ziel, erstmals heißt die Destination Freistadt, wo im neu eröffneten Wellness-Hotel "Freigold" Quartier bezogen wird und in unmittelbarer Nähe ein Fußballplatz zur Verfügung steht.

Am An- und Abreisetag stehen zwei weitere Testspiele auf dem Programm. Am Samstag, 6. Juli trifft die Mannschaft um Heimkehrer Louis Schaub in Bad Leonfelden auf den tschechischen Vizemeister Slavia Prag (Ankick: 17:00 Uhr), bei der Heimreise kommt es in Hausmening (Ankick: 16:30 Uhr) zum Wiedersehen mit dem grün-weißens UECL-Qualifikationsgegner aus der vergangenen Saison: Debreceni VSC aus Ungarn.

Die Termine in der Übersicht:

24. Juni 2024 – 14:30 Uhr: Erste (medien)öffentliche Trainingseinheit (Körner Trainingszentrum powered by VARTA)

28. Juni 2024 – 18:00 Uhr: SC Herzogenburg – SK Rapid (Herzogenburg/NÖ)

6. Juli 2024 – 17:00 Uhr: Slavia Prag – SK Rapid (Bad Leonfelden/OÖ)

13. Juli 2024 - 16:30 Uhr: Debreceni VSC – SK Rapid (Hausmening/NÖ)

20. Juli 2024 – 17:30 Uhr: SK Rapid – AC Milan (Allianz Stadion)

Ab kommenden Montag bittet Cheftrainer Robert #Klauß unsere Spieler wieder zum Training. Beim öffentlichen Trainingsauftakt könnt ihr ab 14:30 Uhr gerne im Trainingszentrum mit dabei sein! ⚽



ℹ️ https://t.co/7devWAdwej#skrapid #SCR2024 pic.twitter.com/yTEvhHrexH — SK Rapid (@skrapid) June 22, 2024

Siehe auch:

Admiral Bundesliga: Vorbereitungs-Programm + Testspiele Sommer 2024

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at