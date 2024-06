Ein Turm mit Offensivdrang für die Abwehr! Die Verantwortlichen des SK Austria Klagenfurt arbeiten weiter fleißig am Profikader für die Saison 2024/25 in der ADMIRAL Bundesliga und haben die nächste Planstelle besetzt: Innenverteidiger Niklas Szerencsi wechselt vom Zweitligisten Kapfenberg nach Waidmannsdorf. Der 24-Jährige erhält bei den Violetten einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026. In der vergangenen Saison war er der treffsicherste Abwehr-Mann im österreichischen Profifußball.

Niklas Szerencsi mit Geschäftsführer Sport Günther Gorenzel (v.l.)

„Niklas Szerencsi ist ein körperlich robuster Spieler, der aufgrund seiner Kopfballstärke in der Defensive und auch in der Offensive sehr wertvoll für unsere Mannschaft werden wird. Er hat seine Qualitäten in der 2. Liga bereits nachgewiesen und wir sind fest davon überzeugt, dass er bei der Austria den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen wird“, sagt Geschäftsführer Sport Günther Gorenzel.

Szerencsi wurde im Nachwuchs bei Rekordmeister SK Rapid, dem FC Admira Wacker und dem Wiener Sport-Club ausgebildet. Dort schaffte der 1,95 Meter-Hüne den Sprung in die Kampfmannschaft, ehe er sich dem FCM Traiskirchen und schließlich im Sommer 2022 dem KSV 1919 anschloss.

Für Szerencsi stehen 51 Einsätze in der 2. Liga mit sieben Treffern und einem Assist sowie 71 Partien mit zwei Toren und vier Vorlagen in der Regionalliga zu Buche. In der zurückliegenden Spielzeit war der Kapfenberger Abwehr-Chef siebenmal erfolgreich, bester Schütze des Zweitliga-Zwölften und zugleich der gefährlichste Verteidiger im österreichischen Profifußball.

„Ich bin sehr glücklich, dass es mit dem Wechsel zur Austria Klagenfurt geklappt hat. Für mich bedeutet der Sprung zu einem Top 6-Klub der Bundesliga eine große Herausforderung und ich freue mich darauf, dass ich mich nun auf höchstem Niveau beweisen darf. Ich werde immer alles für die Mannschaft geben, damit wir unsere Ziele erreichen“, sagt Szerencsi.

Der Abwehr-Riese ist nach Tormann Simon Spari (FAC Wien), Linksverteidiger Jonas Kühn (FC Viktoria 1889), den Mittelfeldspielern Tobias Koch (Blau-Weiß Linz), Min Young Lee (Yonsei University FC) und Philipp Wydra (SK Rapid) sowie den Angreifern Laurenz Dehl (1. FC Union Berlin, verliehen an FC Viktoria 1889), David Toshevski (FK Rostov, verliehen an HNK Šibenik) und Ben Bobzien (FSV Mainz 05) der neunte Sommer-Zugang der Waidmannsdorfer.

Fotocredit: SK Austria Klagenfurt