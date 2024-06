Beim amtierenden Doublesieger SK Sturm Graz schmiedet man bereits mit Nachdruck am Kader für die kommende Saison 2024/25, in der man ja auf gleich drei großen Hochzeiten zu tanzen hat (ADMIRAL Bundesliga, UNIQA ÖFB-Cup sowie UEFA Champions League). Aktuell kursieren Meldungen, wonach ein junger Oberösterreicher aus der Landesliga sowie ein 20-jähriger russischer Schlussmann bald ihre Zelte in der Murmetropole aufschlagen könnten.

Lotst Sportchef Andreas Schicker wieder einige Perspektivspieler an die Mur?

Ein Youngster für das Schießen der Tore, einer fürs Verhindern dieser?

Bei erwähntem Landesliga-Talent handelt es sich um den 19-jährigen Simon Nußbaumer, der in der abgelaufenen Saison bei Landesligist Union Mondsee 18 Treffer in 29 Partien erzielte. Laut "OÖN" stehe im Juli ein Probetraining bei den "Blackies" an, nachdem dieser bereits bei der SV Ried zum Schaulaufen antanzen durfte, dem Zweitligist dann jedoch absagte.

Konkreter soll da schon das Thema um Daniil Khudyakov von Lokomotive Moskau sein. Der 1,94 Meter große Schlussmann wäre ablösefrei zu haben, ist lediglich eine Ausbildungsentschädigung bei der Verpflichtung fällig. Laut dem Sportsender "Match TV" stehe der Transfer unmittelbar bevor.

