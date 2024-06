Die WSG Tirol absolviert im Rahmen der ersten Sommervorbereitung unter Neo-Cheftrainer Philipp Semlic nach dem Trainingsstart am 19. Juni im Gernot Langes Stadion fünf Testspiele. Neun Tage später steht in Vorbereitung auf die sechste ADMIRAL Bundesliga-Saison mit dem Probegalopp gegen eine Oberland-Auswahl in Fließ der erste Härtetest für Kapitän Valentino Müller & Co. am Programm. Es findet auch heuer wieder das mittlerweile zum Fixpunkt gewordene Saisoneröffnungs-Fest statt. Dabei empfängt die WSG Tirol am 19. Juli mit dem französischen Traditionsverein und siebenfachen Meister Olympique Lyon ein absolutes Kaliber in heimischen Gefilden (siehe Fahrplan-Gesamtübersicht).





Valentino Müller (l.) und die WSG Tirol gehen erstmals in eine Bundesliga-Saison ohne Langzeit-Trainer Thomas Silberberger!



Der WSG-Sommerfahrplan im Überblick

19. Juni: Trainingsauftakt

28. Juni | 18:30 Uhr: Testspiel gegen eine Oberland-Auswahl in Fließ

05. Juli | 14:00 Uhr: Testspiel gegen den FC Vaduz im Gernot Langes Stadion in Wattens (im Livestream auf dem YouTube-Kanal der WSG Tirol)

08. Juli: Testspiel (Gegner noch offen)

12. Juli | 17:00 Uhr: Testspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth im Stadion Jenbach

19. Juli: Saisoneröffnungs-Fest inkl. Testpielkracher gegen Olympique Lyon (im Livestream auf dem YouTube-Kanal der WSG Tirol | Details folgen!)

26./27./28. Juli: 1. Runde UNIQA ÖFB-Cup

02./03./04. August: 1. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga 2024/25

(Änderungen vorbehalten)

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at