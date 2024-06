Takumu Kawamura wechselt vom japanischen Erstligisten Sanfrecce Hiroshima zum ADMIRAL Bundesliga-Vizemeister FC Red Bull Salzburg und unterschreibt einen Vertrag über vier Jahre. Der 24-jährige japanische Mittelfeldspieler, in 84 Begegnungen für seinen Ex-Klub Hiroshima mit 15 Toren und sechs Assists erfolgreich und 2022 Ligapokalsieger, ist seit kurzer Zeit auch A-Teamspieler seines Landes, traf da gleich beim Debüt. Kawamura ist nach Alex (2007), Tsuneyasu Miyamoto (2007–2009), Takumi Minamino (2015–2020) und Masaya Okugawa (2015–2021) der fünfte Spieler aus dem Land der aufgehenden Sonne, der bei den Roten Bullen andockt. Der Neuzugang wird beim FC Red Bull Salzburg mit der Rückennummer 16 auflaufen.

Sportdirektor Bernhard Seonbuchner: „In der Zusammenarbeit mit Spielern aus Japan haben wir ja schon sehr gute Erfahrungen gemacht. Und wir sind überzeugt, dass es mit Takumu Kawamura ebenso sein wird. Er ist einer von ganz wenigen japanischen A-Teamspielern, die zuletzt noch in ihrer Heimat im Einsatz waren. Mit seinen 24 Jahren verfügt er zudem schon über einiges an Erfahrung. Ein zusätzlicher positiver Aspekt ist, dass er im Mittelfeld flexibel einsetzbar ist und trotz seiner eher defensiven Ausrichtung in Japan durchaus torgefährlich war.“

Takumu Kawamura: „Als ich erstmals vom Interesse des FC Red Bull Salzburg gehört habe, habe ich sofort mit Takumi Minamino Kontakt aufgenommen, um mehr zu erfahren. Er hat mir nur Gutes vom Klub und auch vom Leben in Salzburg gehört. Mein Ziel hier ist einfach formuliert: Ich möchte so viele Spiele wie möglich gewinnen und so viele Titel wie möglich holen. Dazu möchte ich mit all meiner Kraft beitragen.“

Geboren: 28. August 1999

Größe: 1,83 m

Letzter Klub: Sanfrecce Hiroshima

Position: Mittelfeld

