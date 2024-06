Nach 35 Tagen Sommerpause sind Trainerteam und Mannschaft des SK Austria Klagenfurt in die Vorbereitung auf die ADMIRAL Bundesliga-Saison 2024/25 gestartet. Am Montagmorgen bat Chefcoach Peter Pacult die Violetten zur ersten Einheit auf den Rasen des Wörthersee-Stadions. Neun Zugänge feierten ihre Premiere beim Bundesliga-Sechsten der zurückliegenden drei Jahre. Siehe auch: alle Sommerfahrpläne!

"...damit sie in die Fußstapfen treten können, die andere in Klagenfurt hinterlassen haben"

„Bis zum Bundesliga-Start liegen sechs Wochen harter Arbeit vor uns. Der Kader hat sich schon sehr stark verändert, muss sich jetzt erst mal finden. Daher gilt es, dass die neuen Spieler möglichst schnell integriert werden, damit sie in die Fußstapfen treten können, die andere in Klagenfurt hinterlassen haben“, sagt Trainer Peter Pacult.

Nach dem Ablauf der vergangenen Serie gab es einen Umbruch im Aufgebot der Austria. Gleich 13 Profis haben den Kärntner Traditionsklub verlassen, darunter auch Spieler, die seit dem Aufstieg ins Oberhaus im Sommer 2021 prägend waren. Doch ein Großteil der Planstellen im Kader wurde bereits neu besetzt, neun Neulinge waren beim Trainingsauftakt dabei.

Hinten von links: Simon Spari, Niklas Szerencsi, Tobias Koch, David Toshevski und Jonas Kühn. Vorne von links: Ben Bobzien, Philipp Wydra, Min Young Lee und Laurenz Dehl.

"...erster Eindruck ist auf jeden Fall sehr positiv"

„Der erste Eindruck ist auf jeden Fall sehr positiv. Das sind junge, hungrige Burschen, die sich zeigen wollen. Ich denke, dass sie auch charakterlich gut in unsere Gruppe passen. Es wird wichtig sein, dass wir als Team schnell zusammenfinden und weiter so ein verschworener Haufen sind wie zuletzt. Das hat uns immer ausgezeichnet“, sagt Kapitän Thorsten Mahrer.

Am Sonntag war die Verpflichtung von Abwehr-Mann Niklas Szerencsi (24, Kapfenberger SV) bekanntgegeben worden. Zuvor hatten die Verantwortlichen der Austria bereits Tormann Simon Spari (22, FAC), Linksverteidiger Jonas Kühn (22, Viktoria Berlin), die Mittelfeldspieler Tobias Koch (23, Blau-Weiß Linz), Philipp Wydra (21, SK Rapid) und Min Young Lee (18, Yonsei FC) sowie die Angreifer Laurenz Dehl (22, 1. FC Union Berlin, verliehen an Viktoria), David Toshevski (22, FK Rostov, verliehen an Šibenik) und Ben Bobzien (21, FSV Mainz 05) unter Vertrag genommen.

Das erste Testspiel im Rahmen der Sommer-Vorbereitung steht schon am Freitag (18 Uhr) am Programm, dann könnten auch die Zugänge ihr Debüt im Austria-Dress geben. Die Waidmannsdorfer messen sich auf der Sportanlage Gurnitz in Ebenthal mit dem SK Treibach, der als Meister der Kärntner Liga in die Regionalliga Mitte aufgestiegen ist.

