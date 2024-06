Der ADMIRAL Bundesliga-Dritte der Vorsaison, der LASK, präsentiert seinen dritten Neuzugang der Sommertransferperiode. Der 23-jährige Abwehrspieler Hrvoje Smolcic vom deutschen Bundesligisten Eintracht Frankfurt wechselt leihweise zu den Athletikern, die auch über eine Kaufoption verfügen.

Geschäftsführer Sport Radovan Vujanovic mit Hrvoje Smolcic (v.l.)

"...bereits auf höchstem Niveau in der Champions League und in der deutschen Bundesliga seine Qualitäten unter Beweis gestellt"

Smolcic verbrachte die vergangenen beiden Saisonen beim Europa-League-Sieger von 2022 aus Frankfurt in der deutschen Bundesliga und schnürte insgesamt 32-mal seine Schuhe für die Hessen, darunter dreimal in der UEFA Champions League. Zuvor hatte der 1,85 m große Kroate acht Jahre das Trikot von HNK Rijeka übergestreift, mit dem er 2019 und 2020 den kroatischen Pokal gewann.

Im Nationalteam durfte Smolcic ebenfalls Erfahrung sammeln, acht Einsätze absolvierte der Defensivspieler für die kroatische U21-Auswahl, bei der er auch LASK-Angreifer Marin Ljubicic als Teamkollegen antraf. Der Linksfuß gilt als flexibel einsetzbar, hat sowohl in der Dreier- als auch in der Viererkette gespielt und wird die Athletiker in der kommenden Saison auf Leihbasis verstärken. Darüber hinaus verfügt der LASK über eine Kaufoption für den Innenverteidiger.

Geschäftsführer Sport Radovan Vujanovic: „Es erfüllt uns mit großer Freude, einen Spieler seiner Klasse für den LASK gewonnen zu haben. Hrvoje hat bereits auf höchstem Niveau in der Champions League und in der deutschen Bundesliga seine Qualitäten unter Beweis gestellt und wird unserem Spiel als Linksfuß sowie mit seinen Stärken im Spielaufbau, im Zweikampfverhalten und im Kopfballspiel enorm guttun. Zudem ist er noch ein junger Spieler, der sich bei uns sehr gut weiterentwickeln kann.“

Hrvoje Smolcic: „Ich kann es kaum erwarten, für den LASK zu spielen. Ich hatte schon sehr viel Positives über den Verein gehört und war äußerst beeindruckt, als ich zum ersten Mal in die Raiffeisen Arena gekommen bin. Es ist imponierend, was hier in den vergangenen Jahren entstanden ist. Wir finden herausragende Bedingungen und eine perfekte Infrastruktur vor, der LASK ist für mich eine Top-Adresse. Ich bin voller Vorfreude auf die neue Aufgabe und werde alles dafür unternehmen, der Mannschaft mit meinen Qualitäten bestmöglich zu helfen.“

Fotocredit: LASK