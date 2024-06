Aus einem halben Jahr Leihe wird ein langfristiges Engagement: Mittelfeldspieler Vesel Demaku verlässt den SK Puntigamer Sturm Graz fix und unterschreibt beim SCR Altach. Der 24-Jährige kam im Sommer 2022 vom FK Austria Wien zu den "Blackies", im Frühjahr 2023 war der ehemalige ÖFB U21-Teamspieler an Austria Klagenfurt verliehen, im heurigen Frühjahr bereits ins Rheindorf, wo er nun einen Vertrag über drei Jahre bis Sommer 2027 unterschreibt.

Erfahrungen in der Bundesliga und im Nationalteam stehen in Vesels Vita

Demaku stellte in der Frühjahrssaison seine Qualitäten unter Beweis und stand in allen 16 Pflichtspielen des SCRA auf dem Platz. Er entwickelte sich nach seinem Winterwechsel schnell zu einem unverzichtbaren Bestandteil im Team von Joachim Standfest.

Seine fußballerische Ausbildung absolvierte der Wiener in den Nachwuchsabteilungen des SK Rapid, FC Admira und FC Red Bull Salzburg. Im März 2018 debütierte er in der Bundesliga für die Wiener Austria, für die er insgesamt 79 Pflichtspiele bestritt. Nach Vertragsende im Sommer 2022 wechselte er zum SK Sturm Graz. Nach einer Leihe im Frühjahr 2023 zu Austria Klagenfurt und einem weiteren halben Jahr in Graz erfolgte schließlich im Winter der Wechsel nach Altach.

Vesel Demaku, der von der U15 bis zur U21 in allen österreichischen Nationalteams vertreten war, bringt die Erfahrung aus 95 Bundesliga- sowie 27 Zweitligaspielen mit. Er wird in Zukunft mit der Trikotnummer 6 für den SCR Altach auflaufen.

"...fühlte mich im Verein und in Vorarlberg unglaublich wohl"

Vesel Demaku: „Nach der vergangenen Saison war für mich klar, dass das Kapitel SCR Altach noch nicht zu Ende ist und ich unbedingt hierbleiben möchte. Ich fühle mich im Verein und in Vorarlberg unglaublich wohl. Man merkt rundherum, dass sich der Verein weiterentwickelt und es macht Spaß in diesem Umfeld zu arbeiten. Ich werde alles dafür geben, dass wir als Mannschaft erfolgreich sind.“

Roland Kirchler, Sportdirektor SCR Altach: „Vesel hat vom ersten Tag an Verantwortung auf und neben dem Platz übernommen. Er ist ein Spieler, der vorangeht und dem wir über die kommenden Jahre eine zentrale Rolle im Team zutrauen. Wir sind sehr erfreut, dass der Transfer zustande gekommen ist.“

SK Sturm-Geschäftsführer Sport Andreas Schicker meint: „Vesel Demaku ist ein talentierter Spieler mit absoluten Top-Charakter, der in Graz immer alles gegeben hat und im Frühjahr in Altach sehr gute Leistungen zeigen konnte. Wir wünschen 'Vesa' alles Gute für sein neues Kapitel und sind davon überzeugt, dass Altach weiterhin viel Freude mit ihm haben wird."

𝐕𝐞𝐬𝐚 𝐛𝐥𝐞𝐢𝐛𝐭 ✔️



Wir freuen uns sehr die feste Verpflichtung von Vesel Demaku bekanntzugeben. Vesa unterzeichnet einen Vertrag bis Sommer 2027 und trägt zukünftig das Trikot mit der Nummer 6️⃣



➡️ https://t.co/zRIqzDynkW pic.twitter.com/XnmKZ3RL7g — SCR Altach (@SCRAltach) June 24, 2024

Fotocredit: SCR Altach