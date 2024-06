Mit dem UNIQA ÖFB-Cup wird die Saison 2024/25 im heimischen Klubfußball eröffnet. Nach der Auslosung der Paarungen wurden für die 1. Runde auch die genauen Spieltermine sowie die TV-Übertragungen festgelegt. Die 32 Begegnungen gehen von Freitag, 26. bis Sonntag 28. Juli über die Bühne und werden alle live übertragen. ALLE SPIELE können wir gewohnt auch im LIGAPORTAL-LIVETICKER verfolgt werden!

Spieltermine der 1. Cup-Runde

SC Wiener Viktoria vs. DSV TGI Gold Leoben (LIVE auf ORF Sport+/Konferenz)

Freitag, 26.07.2024, 18:00 Uhr, Sportplatz SC Wiener Viktoria

Union Raiffeisen Gurten vs. LASK (LIVE auf ORF Sport+/Konferenz)

Freitag, 26.07.2024, 18:00 Uhr, Klaus-Roitinger-Stadion

ATUS Fliesen Koller Velden vs. GAK 1902 (LIVE auf ORF Sport+/Konferenz)

Freitag, 26.07.2024, 18:00 Uhr, Spielort noch offen

FC Mohren Dornbirn 1913 vs. FC Red Bull Salzburg (LIVE auf ORF Sport+/Konferenz)

Freitag, 26.07.2024, 18:00 Uhr, Sparkasse Arena Birkenwiese

ASKÖ Köttmannsdorf vs. SV Horn (LIVE auf ÖFB TV)

Freitag, 26.07.2024, 18:00 Uhr, Sportplatz ASK Köttmannsdorf

SK Treibach vs. KSV 1919 (LIVE auf ÖFB TV)

Freitag, 26.07.2024, 18:30 Uhr, Turnerwald-Stadion

SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen vs. FC Eurotours Kitzbühel (LIVE auf ÖFB TV)

Freitag, 26.07.2024, 19:00 Uhr, Zaunergroup Arena

SC BauerBikes Weiz vs. SV Licht-Loidl Lafnitz (LIVE auf ÖFB TV)

Freitag, 26.07.2024, 19:00 Uhr, Strobl-Arena Weiz

FCM Traiskirchen vs. SKU Ertl Glas Amstetten (LIVE auf ÖFB TV)

Freitag, 26.07.2024, 19:00 Uhr, ARBÖ-Arena

SV Wals Grünau vs. SC Austria Lustenau (LIVE auf ÖFB TV)

Freitag, 26.07.2024, 19:00 Uhr, Sportanlage Wals Grünau

SV Gloggnitz vs. SK Austria Klagenfurt (LIVE auf ÖFB TV)

Freitag, 26.07.2024, 19:00 Uhr, Krammerarena

BSK 1933 vs. TSV Egger Glas Hartberg (LIVE auf ÖFB TV)

Freitag, 26.07.2024, 19:00 Uhr, BSK 1933 Arena

ASV Draßburg vs. RZ Pellets WAC (LIVE auf ÖFB TV)

Freitag, 26.07.2024, 19:00 Uhr, Sportplatz ASV Draßburg

Deutschlandsberger SC „Wonisch Installationen“ vs. SK Sparkasse Korneuburg (LIVE auf ÖFB TV)

Freitag, 26.07.2024, 19:30 Uhr, Koralmstadion Deutschlandsberg

FC Marchfeld Donauauen vs. First Vienna FC 1919 (LIVE auf ÖFB TV)

Freitag, 26.07.2024, 19:30 Uhr, Mannsdorf Aulandstadion

SV Klöcher Bau Oberwart vs. SV Stripfing/Weiden (LIVE auf ÖFB TV)

Freitag, 26.07.2024, 19:30 Uhr, Informstadion Oberwart

SV Austria Salzburg vs. SVG Reichenau-Innsbruck (LIVE auf ÖFB TV)

Samstag, 27.07.2024, 17:00 Uhr, MAX AICHER STADION

Union PROCON Dietach vs. FC HOGO Hertha Wels (LIVE auf ÖFB TV)

Samstag, 27.07.2024, 17:30 Uhr, Dietach Arena

SR Donaufeld vs. Cashpoint SCR Altach (LIVE auf ÖFB TV)

Samstag, 27.07.2024, 17:30 Uhr, Donaufelderplatz - Wien 21

VfB Hohenems vs. ASKÖ Oedt (LIVE auf ÖFB TV)

Samstag, 27.07.2024, 18:00 Uhr, Herrenriedstadion Hohenems

SV Powoden Energie Raiffeisen Wildon vs. FC Blau-Weiß Linz (LIVE auf ÖFB TV)

Samstag, 27.07.2024, 18:00 Uhr, Stadion Wildon

Kremser SC vs. SK Puntigamer Sturm Graz (LIVE auf ORF 1)

Samstag, 27.07.2024, 18:15 Uhr, Sepp-Doll-Stadion

SV Donau vs. ASK Voitsberg (LIVE auf ÖFB TV)

Samstag, 27.07.2024, 18:30 Uhr, SV DONAU Platz

USV Raiffeisen Weindorf St. Anna am Aigen vs. FC Flyeralarm Admira (LIVE auf ÖFB TV)

Samstag, 27.07.2024, 19:00 Uhr, Stahlbau Müller Arena

SV Sparkasse Leobendorf vs. SKN St. Pölten (LIVE auf ÖFB TV)

Samstag, 27.07.2024, 19:00 Uhr, Sparkassenstadion

ASV Siegendorf vs. FAC Wien (LIVE auf ÖFB TV)

Samstag, 27.07.2024, 19:30 Uhr, PAC Sportpark

ASK Klagenfurt vs. Sportunion Mauer (LIVE auf ÖFB TV)

Sonntag, 28.07.2024, 10:30 Uhr, Sportzentrum Fischl-Harbach

SC Röfix Röthis vs. SV Guntamatic Ried (LIVE auf ÖFB TV)

Sonntag, 28.07.2024, 10:30 Uhr, Stadion an der Ratz

FC Pinzgau Saalfelden vs. FK Austria Wien (LIVE auf ÖFB TV)

Sonntag, 28.07.2024, 16:00 Uhr, 1508 Arena

SC Sparkasse IMST 1933 vs. WSG Tirol (LIVE auf ÖFB TV)

Sonntag, 28.07.2024, 16:30 Uhr, Velly Arena

SC EGLO Schwaz vs. SC Schwarz Weiß Bregenz (LIVE auf ÖFB TV)

Sonntag, 28.07.2024, 17:00 Uhr, Silberstadtarena

SC Neusiedl am See 1919 vs. SK Rapid (LIVE auf ORF 1)

Sonntag, 28.07.2024, 18:30 Uhr, Sportzentrum Neusiedl am See

Als Prämien werden in der 1. Runde für jeden Heimverein 1.500 € und für jeden Auswärtsverein 3.000 € ausgeschüttet. Bei Duellen zwischen zwei Teams aus den Landesverbänden erhält jeder Verein 2.250 €.

Weitere Spieltermine für die Saison 2024/25 im UNIQA ÖFB Cup:

2. Runde: 27. bis 29 August 2024

Achtelfinale: 29. bis 31. Oktober 2024

Viertelfinale: 31. Jänner bis 2. Februar 2025

Halbfinale: 1. bis 3. April 2025

Finale: 30. April 2025

📹🏆 Alle 32 Spiele der 1. Runde im UNIQA ÖFB Cup werden LIVE übertragen. Mehr Infos 👇#GlaubeWilleMuthttps://t.co/Om9fDH98NJ — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) June 25, 2024

Fotocredit: Christian Fauland