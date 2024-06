Pünktlich zum Testspielauftakt (siehe auch HIER) am Freitag hat sich die WSG Tirol die Dienste des offensivstarken US-Amerikaners Quincy Butler gesichert. Der "US-Boy" wird mit der Rückennummer sieben in der ADMIRAL Bundesliga auflaufen, unterschreibt ein langfristiges Arbeitspapier im "Heiligen Land" und ist der insgesamt dritte Neuzugang für die WSG in der laufenden Transferperiode. Siehe auch: Transfer-Rundumblick!

"...passt sehr gut in unser definiertes Anforderungsprofil auf dieser Position"

Der aus Sacramento in Kalifornien stammende Rechtsfuß durchlief die SAC Academy und debütierte im Juli 2018 für Sacramento Republic FC in der USLC. Nur ein Jahr später zog es den quirligen Offensivallrounder zur TSG nach Hoffenheim. Über die U19 schaffte Butler den Sprung in die Zweitvertretung der Sinsheimer und absolvierte im Zeitraum von vier Saisonen insgesamt 53 Spiele (sieben Tore und zehn Vorlagen).

Philipp Semlic (Cheftrainer) freut sich über die Neuverpflichtung: "Ich freue mich, dass der Transfer mit Quincy geklappt hat. Er passt sehr gut in unser definiertes Anforderungsprofil auf dieser Position und wird uns mit seinem Tempo und seiner Dynamik mehr Optionen in der Offensive geben. Wir wollen das Potential von Quincy weiterentwickeln und ihm den nächsten Schritt in seiner Karriere mit der Plattform WSG Tirol ermöglichen."

Quincy Butler über seine zweite Station in Europa: "Ich fühle mich großartig. Ich kann es kaum erwarten endlich loszulegen und ich bin sehr dankbar über die Gelegenheit, bei der WSG Tirol und damit in der ADMIRAL Bundesliga spielen zu dürfen."

Dynamik für die Offensive! 🇺🇸



Quincy #Butler wechselt von der TSG-Akademie nach Tirol und wirbelt ab sofort für die schönsten Farben der Welt. 𝗪𝗲𝗹𝗰𝗼𝗺𝗲, 𝗤𝘂𝗶𝗻𝗰𝘆! 🤝🏻💚



Alle Infos ➡ https://t.co/oVzH84f0yN#WirSiegenGemeinsam #inundaut pic.twitter.com/K40TXt7lEt — WSG Tirol (@WSGTIROL) June 27, 2024

Fotocredit: WSG Tirol