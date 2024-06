Die Auslosung für die Saison 2024/25 in der ADMIRAL Bundesliga ist erfolgt (siehe HIER) – und hält für den SK Austria Klagenfurt zum Auftakt einen Kracher parat: Die Waidmannsdorfer starten mit dem Kärntner Derby beim Wolfsberger AC (Sa., 3. August, 19.30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) in ihre vierte Saison in Folge im Oberhaus des österreichischen Fußballs. Das erste Match im Wörthersee-Stadion findet am 11. August (17 Uhr) statt, wenn der SK Rapid gastiert.

„Das ist ein anspruchsvoller Auftakt, auf den wir uns sehr freuen. Die Duelle mit dem WAC sind natürlich immer durch eine besondere Brisanz geprägt. Peter Pacult und sein Team werden die Mannschaft intensiv vorbereiten und ich bin absolut sicher, dass wir bereit sein werden, wenn es darauf ankommt“, sagt Geschäftsführer Sport Günther Gorenzel.

Chefcoach Pacult und seine Profis verfolgten die Auslosung nach dem Training in der EM-Arena, ehe sie ihren Fokus auf den ersten Test in diesem Sommer am Abend (18 Uhr) auf der Sportanlage in Gurnitz richteten. Dann treffen die Violetten auf den SK Treibach, der die zurückliegende Serie als Meister der Kärntner Liga abschloss und den Aufstieg in die Regionalliga Mitte fixierte (siehe auch Sommerfahrpläne).

„Am Ende des Grunddurchgangs haben wir gegen alle Teams zweimal gespielt. Man muss die Auslosung nehmen, wie sie kommt. Klar ist, dass jedes Match eine große Herausforderung für uns darstellen wird. Für unsere Anhänger hätte ich mir zum Auftakt ein Heimspiel gewünscht. Aber viele Austria-Fans werden uns ins Lavanttal begleiten und uns lautstark unterstützen“, so Trainer Peter Pacult.

In der abgelaufenen Serie kam es zu zwei Duellen mit dem WAC, ein Remis und eine Niederlage standen am Ende in der Statistik. Im Wörthersee-Stadion sorgten Christopher Cvetko und Christopher Wernitznig für die Tore der Hausherren, Ervin Omic und Augustine Boakye trafen für die „Wölfe“, die den zweiten Vergleich der vergangenen dann deutlich für sich entscheiden konnten.

Dennoch zogen die Waidmannsdorfer am Ende des Grunddurchgangs in das obere Playoff ein, während die Wolfsberger in der Abstiegsgruppe antreten mussten, den Klassenerhalt aber souverän fixierten. Im Kärntner Derby feiert Dietmar Kühbauer seine Premiere an der Seitenlinie, Verteidiger Nicolas Wimmer wechselte nach drei Jahren in Klagenfurt die Farben und gibt sein Debüt gegen die Ex-Kollegen.

„Das ist ein Knallstart in die Saison, da wird es so richtig knistern. Wir wissen, dass jedes Derby auch für unsere Fans einen großen Stellenwert hat. Mit ihnen im Rücken werden wir alles raushauen und dem WAC auf jeden Fall einen heißen Fight liefern. Ich kann versprechen, dass wir voll da sein werden“, blickt Austria-Kapitän Thorsten Mahrer voraus.

In der zweiten Runde kommt es in Waidmannsdorf zum Duell mit dem SK Rapid. Diese Partie stand in der abgelaufenen Serie gleich viermal am Programm, beide Teams hatten die Meisterrunde erreicht. Es ging immer eng zur Sache, ein Sieg für die Austria, ein Sieg für die Hütteldorfer und zwei Remis kamen dabei heraus. Informationen zum Ticket-Verkauf für den Kracher folgen in Kürze.

Die weiteren Partien in der ersten Hälfte des Grunddurchgangs: Sturm Graz (Heim, 17. August, 17 Uhr), WSG Tirol (Auswärts, 24. August, 17 Uhr), Blau-Weiß Linz (H, 31. August, 17 Uhr), Red Bull Salzburg (A, 14./15. September), TSV Hartberg (H, 21./22. September), Grazer AK (A, 28./29. September), LASK (A, 5./6. Oktober), Austria Wien (H, 19./20. Oktober), SCR Altach (A, 26./27. Oktober).

