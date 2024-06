Der defensive Mittelfeldspieler Benjamin Markus verstärkt das Team um Cheftrainer Markus Schopp, den TSV Egger Glas Hartberg. Der 23-jährige Slowene wechselt vom slowenischen Erstligisten NK Domzale, bei dem er insgesamt 126 Spiele bestritt, fix in die Oststeiermark. Über die Ablösesumme wurde Stillschweigen vereinbart. Der ehemalige Nachwuchs-Nationalteamspieler und Kapitän des Sechstplatzierten der abgelaufenen Saison in der Prva Liga erhält ein Arbeitspapier bis Sommer 2026 mit Option auf Verlängerung. Siehe auch: BL-Transferliste!

"...hat das Potenzial, Nationalteamspieler in Slowenien zu werden"

Benjamin Markus: "Ich habe mich für den TSV Hartberg entschieden, weil der Verein gut aufgestellt ist und ich denke, dass die österreichische Bundesliga eine der besten Ligen für junge Spieler ist. Mein Ziel ist es, der Mannschaft so gut wie möglich zu helfen, damit wir uns für Europa qualifizieren können."

Cheftrainer und Sportdirektor Markus Schopp: "Benjamin ist ein sehr interessanter Spieler, den wir schon länger beobachtet haben. Er hat in Slowenien bereits in sehr jungen Jahren Erfahrung gesammelt. Er hat das Potenzial, Nationalteamspieler in Slowenien zu werden. Dafür möchte er bei uns den nächsten Schritt gehen, und auf diesem Weg wollen wir ihn begleiten. Wir sehen in ihm extrem viel Potenzial. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit einem unglaublich spielintelligenten Spieler, der flexibel einsetzbar ist."

Willkommen beim TSV Hartberg, Benjamin Markus 💙



Der 23-Jährige Slowene erhält ein Arbeitspapier bis Sommer 2026 mit Option auf Verlängerung.



ℹ️ : https://t.co/8GBKgqboGx#markus #inundaut #forzatsv #nevergiveup pic.twitter.com/AtMMqCXvfQ — TSV Hartberg Fußball (@tsv_hartberg) June 28, 2024

Fotocredit: TSV Hartberg