Mit Defensivkraft Felix Oberwaditzer kann der CASHPOINT SCR Altach einen weiteren Neuzugang präsentieren. Der 18-jährige Nationalspieler Lichtensteins kommt von der AKA Vorarlberg und unterschreibt im Rheindorf einen Vertrag bis 2027. Siehe auch: BL-Transferliste!

Felix Oberwaditzer mit Sportdirektor Roland Kirchler (v.l.)

"...weiterer Beleg für die gute Ausbildung, welche Nachwuchstalente in Vorarlberg genießen"

Den Weg zum Fußball fand Oberwaditzer beim FC Hörbranz. Dort konnte er sich mit überzeugenden Leistungen für die AKA Vorarlberg empfehlen. Von da an durchlief er alle Teams der Akademie. In der abgelaufenen Saison absolvierte der Defensivspieler 21 Spiele für die U18 und erzielte dabei vier Tore. Auch seine Leistung wurde auch Konrad Fünfstück aufmerksam. Der Nationaltrainer Liechtensteins nominierte den 18-Jährigen im Juni erstmals für das A-Nationalteam. Nach einem ersten Kurzeinsatz gegen Albanien, spielte Oberwaditzer gegen EM-Achtelfinalteilnehmer Rumänien über die vollen 90 Minuten.



Beim SCR Altach ist Felix Oberwaditzer fortan fester Bestandteil des Proifteams. Im Sinne der Ausbildung steht jedoch die Spielzeit für den Defensivakteur im Vordergrund. Bereits in den ersten Trainings der Saison konnte sich der Liechtensteiner beweisen und ein entsprechendes Standing innerhalb der Mannschaft erarbeiten.

Roland Kirchler, Sportdirektor: „Wir freuen uns, Felix Oberwaditzer beim SCR Altach willkommen zu heißen. Felix hat bereits in den ersten Trainingseinheiten gezeigt, dass er die nötigen Fähigkeiten mitbringt, um sich bei uns weiterentwickeln zu können. Seine Verpflichtung ist darüber hinaus ein weiterer Beleg für die gute Ausbildung, welche Nachwuchstalente in Vorarlberg genießen.“



Felix Oberwaditzer: „Ich freue mich, beim SCR Altach meine ersten Schritte im Erwachsenenbereich machen zu dürfen. Meine ersten Eindrücke von der Mannschaft und dem Umfeld sind rundum positiv. Ich denke, dass das Umfeld meine Entwicklung weiter fördern kann.“

𝐖𝐢𝐥𝐥𝐤𝐨𝐦𝐦𝐞𝐧 𝐢𝐧 𝐀𝐥𝐭𝐚𝐜𝐡 😍



Felix Oberwaditzer unterschreibt bis 2027.



ℹ Alle Infos zum Transfer: https://t.co/Y8nOeNOa7G pic.twitter.com/S2XNBpbnZd — SCR Altach (@SCRAltach) June 28, 2024

Fotocredit: SCR Altach