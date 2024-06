Gemeinsam mit ihrem neuen Ausrüster Macron präsentiert Austria Wien unter dem Motto In der Farbe vereint. ihr neues Heimtrikot für die Saison 2024/25. Macron wird alle Teams der Violetten mit Trikots & Trainingswäsche ausstatten, auch im Merchandising ist einiges geplant. Der italienische Sportartikel-Hersteller rüstet unter anderem auch Crystal Palace FC, Real Sociedad, Bologna FC 1909, FC Basel 1893, PAOK Thessaloniki und Roter Stern Belgrad aus.

Saisonstart auswärts in der Stahlstadt

Für die Wiener Austria wird die neue Arbeitsmontur im zweiten Saisonspiel, dem ersten vor heimischer Kulisse, am 11. August gegen den RZ Pellets WAC zum Einsatz kommen. Der Startschuss fällt nämlich in der Fremde am Sonntag, den 4. August beim FC Blau-Weiß Linz (siehe Auslosung).

Fotocredit: FK Austria Wien