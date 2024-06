Der slowenische U21-Nationalspieler und ehemalige Serie A-Profi Tio Cipot wechselt leihweise zum ADMIRAL Bundesliga-Aufsteiger GAK 1902. Tio Cipot debütierte mit nur 17 Jahren in der Kampfmannschaft des NS Mura und absolvierte 43 Meisterschaftsspiele, bevor er im Winter 2022/23 vom damaligen Serie A-Klub La Spezia verpflichtet wurde, wo er auf acht Einsätze kam, ehe nach der Relegation der Abstieg in die Serie B folgte, in der er vergangene Saison neun Einsätze verbuchte. In der slowenischen U21-Nationalmannschaft ist Tio Cipot einer der absoluten Stars – in elf Spielen erzielte er sechs Tore und bereitete beim 1:0-Sieg gegen Österreich den Siegtreffer vor.

Tio Cipot mit Sportdirektor Dieter Elsneg (v.l.)

"...bekommen einen vielseitig einsetzbaren offensiven Mittelfeldspieler"

La Spezia verleiht Cipot nun für ein Jahr an den GAK, was Sportdirektor Dieter Elsneg sehr freut: „Mit Tio Cipot bekommen wir einen vielseitig einsetzbaren offensiven Mittelfeldspieler, der trotz seiner jungen Jahre bereits viel Erfahrung mitbringt. Er debütierte sehr jung in Sloweniens 1. Liga und kam bereits mit 19 Jahren in der Serie A zum Einsatz!“

Fotocredit: GAK 1902