Mühelos ist dem Meister der ADMIRAL Bundesliga der Startschuss in die Sommervorbereitung geglückt: Der SK Sturm Graz gewann sein Premieren-Testspiel am heutigen Freitagabend bei sommerlichen Abendtemperaturen gegen den Regionalligisten SC Weiz bei dessen 100-Jahr-Feier souverän mit 6:1. Bereits am morgigen Samstag kommt es dann zum nächsten freundschaftlichen Kräftemessen, diesmal mit Zweitligist Admira Wacker im Stadion Dechantskirchen. Siehe auch: BL-Fahrpläne und Spielplan-Auslosung!

"...war ein guter erster Auftritt, der uns ein Bild über unser aktuelles Spiel gibt"

Cheftrainer Christian Ilzer: „Die heutige Partie war ein guter erster Auftritt, der uns ein Bild über unser aktuelles Spiel gibt. In der ersten Halbzeit hatten wir bereits einige sehr schöne Aktionen. In der zweiten Halbzeit waren wir dann etwas jünger, etwas unerfahrener – es war aber auch wichtig, dass alle Jungs zum Spielen gekommen sind. Jetzt werden wir die Erkenntnisse aus diesem ersten Spiel hernehmen und an uns arbeiten.“

Tochi Phil Chukwuani und Emir Karic: Zwei Neuzugänge der heute in Weiß aufspielenden "Blackies"!

SC Weiz 1:6 (0:6) SK Sturm Graz

Tore: Hernaus (79.) bzw. Włodarczyk (14., 39., 45.+1., 45.+2), Sarkaria (22., Elfm.), Bøving (34.).

SK Puntigamer Sturm Graz (1. HZ): Bignetti - Gazibegovic (Johnston, 12') - Geyrhofer - Lavalee - Karic - Hierländer - Chukwuani - Bøving - Camara - Sarkaria - Wlodarczyk

SK Puntigamer Sturm Graz (2. HZ): Lorenz - Johnston - Haider - Pirker (Burger 76') - Scharmer - Malic - Stosic - Kern - Weinhandl (Koita 76') - Wolf - Grgic

Schlusspfiff! Wir feiern einen klaren Sieg im ersten Testspiel der Sommervorbereitung. #sturmgraz #SCWSTU

SCW 1:6 STU | ⏱️ FT | https://t.co/tfVyBog4xl pic.twitter.com/G1IYDmmSkB — SK Sturm Graz (@SKSturm) June 28, 2024

Fotocredit: SK Sturm Graz