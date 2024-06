Bevor für den SK Austria Klagenfurt die ADMIRAL Bundesliga-Saison 2024/25 mit dem Kärntner Derby-Kracher Anfang August seinen Anfang nimmt (siehe Spielplan), gilt es für die Sommervorbereitung in ordentlicher Manier abzuspulen. Der Auftakt ist dem Team um Trainer Peter Pacult am heutigen Freitagabend dabei mehr als gelungen, konnte der Kärntner Liga-Aufsteiger in die Regionalliga Mitte, der SK Treibach, vor 350 Zuschauern mit 10:0 bezwungen werden. Die Tore für die Violetten erzielten David Toshevski (3), Laurenz Dehl (2), Philipp Wydra (2), Nicolas Binder, Sebastian Soto und Christopher Wernitznig.

Fünf Neuzugange von Beginn an - komfortable Pausenführung für Pacult-Protagonisten

Mit Torhüter Simon Spari, den Verteidigern Niklas Szerencsi und Jonas Kühn, Mittelfeld-Mann Tobias Koch sowie den Angreifern Ben Bobzien und David Toshevski beorderte der Trainer fünf Zugänge in die Startelf. Zudem kamen Kapitän Thorsten Mahrer, Jannik Robatsch, Simon Straudi, Christopher Cvetko und Nicolas Binder von Beginn an zum Einsatz.

Der Favorit schaltete trotz schwerer Beine (am Morgen wurde noch trainiert) direkt in den Vorwärtsgang, schnürte die Treibacher in der eigenen Hälfte ein und zeigte sich spielfreudig, was sich früh auszahlte. Nach sehenswerter Vorarbeit von Bobzien versenkte Binder (8.) die Kugel im Netz. Nachdem sein Sturmpartner vorgelegt hatte, zündete Toshevski die nächste Stufe: Mit einem Hattrick (14., 17., 34.) sorgte er für die klare Pausenführung, zweimal hatte Binder den Assist geliefert.

Auf Rotationen folgte ungebrochene violette Dominanz nach Wiederbeginn

Mit Beginn der zweiten Hälfte nahm Pacult neun Wechsel vor: Spari, Straudi, Mahrer, Kühn, Koch, Cvetko, Bobzien, Binder und Toshevski hatten Feierabend, Marco Knaller im Kasten, Kosmas Gkezos in der Abwehr, Solomon Bonnah, Florian Jaritz, Iba May, Christopher Wernitznig und Philipp Wydra im Mittelfeld sowie die Angreifer Laurenz Dehl und Sebastian Soto übernahmen.

Die Waidmannsdorfer blieben auch in der neuen Formation am Drücker, zeigten sich zunächst aber nicht mehr so konsequent im Abschluss. Daher dauerte es bis zur 57. Minute, bis Wydra das nächste Tor nachlegte. Kurz darauf machte Dehl (61.) das halbe Dutzend voll. Nun war der Knoten erneut gelöst: Soto (77.), wiederum Dehl (79.) und Wydra (82.) sowie Wenitznig (84.) mit dem Schlusspunkt waren erfolgreich.

Am Samstagmorgen steht die letzte Einheit der Auftaktwoche im Wörthersee-Stadion am Plan, dann haben die Violetten bis Montagmorgen frei. Der nächste Test folgt schon Mittwoch (17.30 Uhr), dann tritt das Pacult-Team beim FC Hermagor an, der in der zurückliegenden Saison der Unterliga West den siebten Platz belegte. Dann soll mit Min Young Lee auch der neunte Sommer-Zugang sein Austria-Debüt feiern.

Mit dieser Aufstellung starten wir ins erste Testspiel 👀💜#SKA #ForzaViola pic.twitter.com/q68EOCO3Fg — SK Austria Klagenfurt (@austria_sk) June 28, 2024

Fotocredit: SK Austria Klagenfurt