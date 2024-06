Die WSG Tirol wusste im ersten Probegalopp der laufenden Sommervorbereitung zu überzeugen und besiegte eine Oberland-Auswahl mit 11:1 (7:0). Im Rahmen der 60-Jahr-Feier des FC Fliess gastierte der Tiroler ADMIRAL Bundesligist am Freitagabend in der GEO Alpin Bau Arena und zeigte vor rund 1.000 Zuschauern eine gute Vorstellung. Dabei stand neben der am Freitag vorgestellten Neuerwerbung Lukas Hinterseer auch Heimkehrer Tobias Anselm in der Anfangsformation von Grün-Weiß. Die WSG-Treffer in der ersten Partie unter Neo-Cheftrainer Philipp Semlic erzielten Stefan Škrbo (2x), Lukas Hinterseer (2x), Tobias Anselm (2x), Matthäus Taferner, Mahamadou Diarra, Osarenren Okungbowa, Justin Forst sowie Mathew Collins.

Konnte mit dem ersten Galopp seiner Schützlinge zufrieden sein: WSG-Neo-Trainer Philipp Semlic.

"Mannschaft hat einen guten und professionellen Auftritt hingelegt"

Philipp Semlic (Cheftrainer): "Es war eine gelungene Veranstaltung. Wenn man sieht, mit welch einer Freude und Euphorie die Menschen hier heute mit dabei waren, freut es uns als WSG Tirol natürlich auch besonders. Ich muss aber auch meiner Mannschaft ein Kompliment machen. Sie hat einen guten und professionellen Auftritt hingelegt. Wir nehmen sehr viele Dinge aus diesem Spiel mit, wohlwissend, dass wir schon noch einiges zum Abarbeiten haben."



Aufstellung WSG Tirol: Schermer – Sulzbacher (46. Ranacher) – Jaunegg – Gugganig (46. Okungbowa) – Geris (66. Collins) – Müller (46. Üstündag) – Blume (46. Vötter) – Taferner (66. Babic) – Anselm (46. Diarra) – Škrbo (46. Naschberger) – Hinterseer (46. Forst)

Oberland-Auswahl – WSG Tirol 1:11 (0:7)

Tore: 1:11 Schmid (89.) bzw. 0:1 Škrbo (5.), 0:2 Hinterseer (7.), 0:3 Taferner (19.), 0:4 Hinterseer (21.), 0:5 Škrbo (23.), 0:6 Anselm (39.), 0:7 Anselm (43.), 0:8 Diarra (59.), 0:9 Okungbowa (70.), 0:10 Forst (81.), 0:11 Collins (83.)

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at