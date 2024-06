Am gestrigen Freitag kam es für den RZ Pellets WAC unter Neo-Trainer Dietmar Kühbauer zum ersten Kräftemessen mit Test-Charakter gegen den Meister der Unterliga Ost und Aufsteiger in die Kärntner Liga, den SC St. Veit. Bevor die neue Saison in der ADMIRAL Bundesliga ihren Lauf nimmt (siehe Auslosung), absolviert das Wolfsrudel ein umfangreiches Sommervorbereitungsprogramm (siehe HIER) - der Startschuss gegen den Underdog ist dabei geglückt, triumphierten die Lavanttaler letzten Endes verdient mit 5:1.

Wolfsrudel tonangebend, einiges an Rotation zur Pause

Das Team von Cheftrainer Dietmar Kühbauer ging bereits in der 6. Spielminute durch Emmanuel Agyemang in Führung. In weiterer Folge war das Wolfsrudel die spielbestimmende Mannschaft und man baute die Führung durch Tore von Testspieler Lisav Eissat (32.), Thomas Sabitzer (34.) und Konstantin Kerschbaumer (45.) weiter aus. Mit einem 0:4 aus Sicht des Gastgebers ging es in die Pause, in der kräftig rotiert wurde - gleich zehn neue Spieler kamen in die Partie.

Den besseren Start in Halbzeit zwei erwischten aber die St. Veiter, die den Anschlusstreffer durch Julian Salentinig erzielen konnten. Für den 5:1-Endstand sorgte Florian Rieder in der 86. Spielminute.

Testspiel - Sommervorbereitung

SC St. Veit 1:5 (0:4) RZ Pellets WAC

Jacques Lemans Arena, 500 Zuschauer

Tore: Salentinig (52.) bzw. Agyemang (6.), Eissat (32.), Sabitzer (34.), Kerschbaumer (45.), Rieder (86.).

Zückt eure Kalender und den roten Stift 🗓🖍

Der Spielplan für die Saison 24/25 wurde veröffentlicht. 💪🏻💥 pic.twitter.com/ccMWOqMEtT — Wolfsberger AC (@WolfsbergerAC) June 28, 2024

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at