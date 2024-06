Neues aus dem Lager vom ADMIRAL Bundesligisten FK Austria Wien: Präsident Kurt Gollowitzer und Vorstand Harald Zagiczek berichten über den Status Quo des finanziellen Jahresabschlusses & die Strategie, die Generali-Arena im Rahmen eines Sale and Lease Back Verfahrens zu verwerten.

Austria Wien-Präsident Kurt Gollowitzer (r.) und Vorstand Harald Zagiczek

"Die wirtschaftliche Genesung der Austria schreitet voran"

Präsident Kurt Gollowitzer: „Als Präsident von Austria Wien ist es mir ein großes Anliegen an alle Mitglieder, Fans, Sponsoren und all jene, die im ablaufenden Geschäftsjahr dem Verein mit Rat, Tat und sonstiger Unterstützung zur Seite gestanden sind, ein sehr herzliches Dankeschön auszusprechen. Jede Mitgliedschaft, jedes Abo, jeder Fanartikel-Kauf, jedes abgeschlossene Sponsoring-Paket und jeder Stadionbesuch bei unserer Austria oder einem anderen Event in unserem wunderschönen Stadion unterstützt unseren Verein auf diesem, unserem Weg enorm!



Es war ein ereignisreiches, intensives Geschäftsjahr, in welchem aber auch viele positive Weichen für die Zukunft gestellt werden konnten. Neben der Installation eines neuen engagierten Finanzvorstandes, neuen Gremienmitgliedern und dem Erhalt der Lizenz für die Bundesliga-Saison 2024/25 in erster Instanz, erstmals seit 4 Jahren, konnte auch im gesamten Konzern der wirtschaftliche Turnaround eingeleitet werden. Auch das Erreichen des internationalen Europacup Startplatzes freut mich persönlich sehr, vor allem für unsere großartigen Fans.



Viele wichtige Maßnahmen wurden im abgelaufenen Jahr gesetzt und die wirtschaftliche Genesung der Austria schreitet voran."

"Zeitpunkt des Stadionverkaufes steht keineswegs unter Zeitdruck"

Finanzvorstand Harald Zagiczek: „Mein Auftrag als Vorstand war und ist es, die wirtschaftliche Genesung von Austria Wien voranzutreiben und konsequent zu verfolgen. Wir erledigen im Hintergrund unsere Hausaufgaben sehr beharrlich und der eingeleitete Restrukturierungsplan zeigt erste Erfolge.

Die FK Austria Wien AG wird das aktuelle Geschäftsjahr am 30.06.2024 planmäßig mit einem deutlichen Jahresgewinn abschließen und somit gestärkt und ausfinanziert in das kommende Geschäftsjahr gehen. Nähere Informationen können wir nach Fertigstellung und Feststellung des Jahresabschlusses geben.

Unsere kommunizierte Strategie, die Generali Arena im Rahmen eines Sale & Lease Back Verfahrens zu verwerten bleibt unverändert aufrecht. Ich möchte an dieser Stelle auch klarstellen, dass die Austria beim Verkauf der Generali-Arena an keine Fristen gebunden ist. Der FK Austria Wien ist finanziell stabil und steht für den Zeitpunkt des Stadionverkaufes keineswegs unter Zeitdruck! Wir werden im Rahmen dieser Transaktion den bestmöglichen Preis und die zukunftsfähigste Variante für die FK Austria Wien AG realisieren. Wir sind auf einem guten Weg und die Verhandlungen sind weit fortgeschritten.

Dass der Klub und die Marke Austria Wien nach wie vor äußerst attraktiv ist, zeigen die Zuwächse an Mitgliedern und Abonennt:innen, aber auch zahlreiche neue Sponsoring Kooperationen, unter anderem mit den international agierenden Unternehmen wie HUAWEI oder MACRON. Ganz besonders erfreulich ist die Fortführung der äußerst befruchteten und wertschätzenden Partnerschaft mit unserem Hauptsponsor FRANKSTAHL. Wir sind über diese langjährige Kooperation sehr stolz und dankbar! Auch die Verlängerung bzw. der Ausbau der Zusammenarbeit mit MTEL ist ein deutliches Signal und ich freue mich, dass in den nächsten Tagen weitere folgen werden.

Eine wichtige Säule für die Attraktivität und Strahlkraft, aber auch für unser Verständnis der Austria, ist unsere stark wachsende, jünger und breiter werdende Fanbasis.Jedes einzelne Veilchen leistet einen wertvollen Beitrag und hierfür sind wir extrem dankbar solche Fans zu haben!"

Präsident Kurt Gollowitzer und Vorstand Harald Zagiczek berichten auf der Austria-Website über den Status Quo des finanziellen Jahresabschlusses & die Strategie, die Generali-Arena im Rahmen eines Sale and Lease Back Verfahrens zu verwerten:https://t.co/N24CAmCOKa pic.twitter.com/ALh0gPKxWa — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) June 29, 2024

Fotocredit: FK Austria Wien