Bevor der "Ernst" in Form der ADMIRAL Bundesliga wieder ins Haus steht, gilt es für den personell bereits auf einigen Positionen verstärkten TSV Eggler Glas Hartberg (siehe auch Transferliste) das turnusgemäße Vorbereitungsprogramm im Sommer zu absolvieren. In diesem Zuge kam es heute im Rahmen eines Fußballfestes auf der Gemeindesportanlage des ATSV Kohlgrube/Wolfsegg zum ersten Probegalopp, mit dem Regionalligisten SPG Hertha Wels, der mit einem torlosen 0:0 zu Ende ging.

Keine TSV-Tore bei brütender Hitze in Oberösterreich. Am Montag geht's für die Schopp-Truppe in das Trainingslager nach Obertraun.

SPG Hertha Wels 0:0 TSV Hartberg

Josef Pappel Stadion Wolfsegg (OÖ), 350 Zuschauer

TSV Hartberg 1. HZ: Sallinger - Amadin, Diarra, Fillafer, Heil, Hutter, Kainz, Komposch, Omoregie, Pfeffer, Prokop

TSV Hartberg 2. HZ: Scherf - Halwachs, Havel, Hoffmann, Karner, Markus, Oum Gouet (Testspieler), Pfeifer, Schendl, Schwarz, Wilfinger

Das erste Testspiel der Sommervorbereitung gegen SPG Hertha Wels endete mit einem torlosen 0:0.



Am Montag geht's für die Schopp-Truppe in das Trainingslager nach Obertraun. #preseason #forzatsv #nevergiveup pic.twitter.com/SoQC4r86tI — TSV Hartberg Fußball (@tsv_hartberg) June 29, 2024

Fotocredit: TSV Hartberg