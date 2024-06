Erst gestern konnte der SK Sturm Graz den ersten Sommer-Test gegen den SC Weiz erfolgreich gestalten (6:1), ging es heute bereits zum nächsten Vorbereitungsmatch in die Oststeiermark nach Dechantskirchen, wo bei schweißtreibenden, schwülen 32 Grad für Coach Christian Ilzer und die Seinen der Kräftevergleich mit Zweitligist Admira Wacker auf dem Programm stand (siehe auch Fahrpläne) und man sich nach einer torlosen ersten Spielhälfte von einem 0:2-Rückstand erholte und sich mit den Niederösterreichern 2:2 trennte.

Der zweite Sommerkick binnen 24 Stunden für Christian Ilzer und die Seinen: Gegen eine starke Admira-Mannschaft reichte es heute für ein "X".

"...war eine intensive Einheit mit einer guten körperlichen Belastung, bei dem das Ergebnis sekundär war"

Cheftrainer Christian Ilzer: „In der erste Halbzeit haben wir viel Ballbesitz gehabt und sind sehr dominant aufgetreten. Ich habe einige gute Aktionen gesehen, aber wir hätten noch mehr Tempo und Geradlinigkeit gebraucht, um ein Tor zu erzielen. In den ersten 15 Minuten der zweiten Halbzeit hatten wir bei Standardsituation Schwierigkeiten und waren nicht präsent genug.

Die Mannschaft hat aber gut auf den Rückstand reagiert und verdient die zwei Tore und somit den Ausgleich erzielt. In Summe war es eine intensive Einheit mit einer guten körperlichen Belastung, bei dem das Ergebnis heute sekundär war. Wir konnten einige Erkenntnisse aus dieser Partie ziehen, an denen wir in den kommenden Wochen arbeiten werden."

SK Sturm Graz 2:2 (0:0) Admira Wacker

Stadion Wechselland, Dechantskirchen, 1500 Zuschauer

Tore: Jatta (58., 73.) bzw. Stevanovic (48.), Mujanovic (54.).

SK Puntigamer Sturm Graz (1. HZ): Maric - Johnston - Geyrhofer - Lavalee - Karic - Malic - Chukwuani - Bøving - Camara - Sarkaria - Wlodarczyk

SK Puntigamer Sturm Graz (2. HZ): Maric - Gazibegovic - Haider (78' Burger) - Pirker - Scharmer - Mustafic (78' Weinhandl) - Stosic - Kern - Koita - Grgic - Jatta

