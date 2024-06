Wie auch die anderen elf ADMIRAL Bundesliga-Klubs ist der amtierende Vizemeister FC Red Bull Salzburg längst in die sportliche Planung, respektive Sommervorbereitung für die anstehende Spielzeit 2024/25 (siehe Spielplan) gestartet. In diesem Zuge kam es am heutigen Samstagnachmittag in Anif zum Duell mit dem deutschen Drittligisten SpVgg Unterhaching. Die Roten Bullen unter Neo-Coach Pep Lijnders wussten zu überzeugen und siegten bei dessen Premiere auf der Trainerbank mit 3:0.

Souveräner Auftaktsieg in die Vorbereitung für die Roten Bullen - der deutsche Drittligist wurde verdientermaßen in die Schranken gewiesen.

"Hitzeschlacht von Anif" geht an Rote Bullen

Bei schweißtreibenden Temperaturen waren die Roten Bullen im von Neo-Coach Pepijn Lijnders favorisierten 4-3-3-System von Beginn an auf Betriebstemperatur. Karim Konate, vor allem in den ersten Spielminuten, sowie in weiterer Folge Moussa Yeo tauchten mehrmals gefährlich vor Gäste-Keeper Heide auf. Auf der Gegenseite konnten Jastremski und Ihorst jeweils offensiv in Erscheinung treten. Der Premierentreffer in dieser Partie gelang jedoch Adam Daghim, der auf der rechten Seite einen schnellen Angriff erfolgreich abschloss (43.). Den Schlusspunkt in der ersten Hälfte setzte Maurits Kjaergaard mit dem 2:0 zur Pausenführung nach einem – wegen Kritik verhängten – indirekten Freistoß innerhalb des Strafraums (45.).

Beim Seitenwechsel wurde auch ordentlich durchgewechselt, mit elf frischen Spielern startete der FC Red Bull Salzburg in die zweite Halbzeit. In dieser sorgte Samson Baidoo mit einem Kopfball ans Aluminium für das erste Highlight. Die Spielvereinigung wurde nun etwas aktiver, doch ein Tor wollte ihr weiterhin nicht gelingen – im Gegenteil, Hendry Blank erhöhte nach einem Corner per Kopf auf 3:0 (69.). Aleksa Terzic prüfte noch die Standfestigkeit des gegnerischen Gehäuses, sein Wuchtschuss an den Pfosten war gleichzeitig die letzte Gelegenheit im ersten Vorbereitungsspiel der neuen Saison.

Adam Daghim (weiß) brachte die Roten Bullen in Minute 43 auf die Siegerstraße. Nur Augenblicke später besorgte Maurits Kjærgaard noch vor dem Seitenwechsel den zweiten Treffer und läutete damit endgültig den Testspielsieg der Mozartstädter ein.

"...gute Energie, gutes Tempo, gute Körpersprache"

Trainer Pepijn Lijnders: „Mir haben viele Dinge gefallen. Wir wollten den Gegner in der eigenen Hälfte einschnüren, pressen und einfach Intensität an den Tag legen. Also haben wir viel von den Spielern verlangt – besonders bei diesen Temperaturen und nach einer wirklich harten Trainingswoche. Natürlich müssen wir uns noch weiter finden, aber wir hatten eine gute Energie, ein gutes Tempo, eine gute Körpersprache – mit dieser Einstellung wollen wir die Spiele dominieren.“

Hendry Blank: „Ich habe lange auf den Moment gewartet, für diesen Klub zu spielen. Umso mehr habe ich mich auch über meinen Treffer gefreut, aber wir haben einfach als Mannschaft gut gespielt. Wir hatten das Spiel über die gesamten 90 Minuten unter Kontrolle. Das Trainerteam hat uns gut eingestellt, vor allem die Standards haben wir gestern noch mal intensiv trainiert – da musste ich bei meinem Treffer nur richtig stehen. Wir wollen in der Vorbereitung richtig Gas geben, immer besser werden, um dann bereit für die Saison zu sein.“

FC Red Bull Salzburg 3:0 (2:0) SpVgg Unterhaching

Sportplatz Anif

Tore: Daghim (43., Dedic), Kjaergaard (45.+1, Dedic), Blank (69., Forson).

Aufstellung FC Red Bull Salzburg: Blaswich (46. Krumrey), Okoh (46. Baidoo), Capaldo (46. Simic), Kjaergaard (46. Nene), Diambou (46. Gloukh), Konate (46. Forson), Daghim (46. Bidstrup), Guindo (46. Terzic), Yeo (46. Tijani), Dedic (46. Van der Brempt), Piatkowski (46. Blank).

Erfolgreicher Testspielauftakt! 💪#RBSUHG pic.twitter.com/P4FKbKiqxz — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) June 29, 2024

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty