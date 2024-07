Er ragte aus einem starken Kollektiv von Doublewinner SK Sturm Graz heraus und wurde auch verdientermaßen zum Spieler der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2024 gewählt: Otar Kiteishvili. Der 28-jährige Mittelfeldspieler nahm erstmals mit Georgien an einer EM teil, verpasste dabei die ersten beiden Gruppenspiele angeschlagen, um im entscheidenden dritten Match gegen Portugal in der Startelf zu stehen und mit dem 2:0-Sieg den historischen Achtelfinal-Aufstieg zu feiern. In dem gegen Turnier-Topfavorit Spanien (1:4) der Schock für den SK Sturm-Unterschiedsspieler folgte und er bereits vor der Halbzeitpause verletzt ausschied.

Seit Sommer 2018 beim SK Sturm Graz, für den Otar Kiteishvili 185 Pflichtpartien absolvierte (40 Tore, 33 Assists). Gegen Spanien war es für den 28-Jährigen sein 39. Länderspiel für Georgien.

Schwere der Verletzung noch fraglich

Der Underdog aus Georgien, der im vergangenen September in der EM-Quali daheim mit 1:7 gegen Spanien bereits klar unterlegen war, ging am Sonntagabend in Köln sensationell durch ein Eigentor von Real Sociedad-Innenverteidiger Robin Le Normand mit 1:0 in Führung (18.). Vor dem Ausgleich von Rodri (39.) dann die Schrecksekunde für Georgien und Otar Kiteishvili, der, bevor der gegnerische Angriff lief, zu Boden ging und nach kurzer Behandlungspause gegen Sandro Altunashvili, den Wolfsberger AC-Spieler, ausgewechselt wurde (41.).

Ein genaues Update der Verletzung des SK Sturm-Leistungsträgers, der kurz vor der EM seinen Vertrag bei den Grazern um zwei weitere Jahre verlängert hat, liegt aktuell noch nicht vor.

