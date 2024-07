Er wurde am 16. Mai 2002 in Ghana geboren, kam im Winter 2022 mit 19 Jahren nach Österreich und zum SK Sturm Graz, schaffte über die 2. Mannschaft den Sprung in den BL-Kader und erzielte in 18 ADMIRAL Bundesliga-Einsätzen drei Treffer erzielte: Mohammed Fuseini. Der von den "Schwoazn" im Frühjahr an den dänischen Erstligisten Randers FC verliehen wurde und nach Leihende nun vor einem Wechsel in das Land von EM-Achtelfinalist Belgien (heute Abend gegen Frankreich, 18 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) steht.

Trug 64 Mal das Trikot des SK Sturm Graz (37x davon in der 2. Mannschaft) und steuerte 14 Treffer und acht Assists bei: Mohammed Fuseini

Ablösesumme für SK Sturm Graz fällig

Laut dem belgischen Transfer-Experten Sacha Tavolieri wechselt Mohammed Fuseini zu Vizemeister & Pokalsieger Royale Union St. Gilloise, in der abgelaufenen Saison im Conference League-Achtelfinale gegen Fenerbahce Istanbul ausgeschieden. So werde dem Vernehmen nach der 22-jährige Angreifer, der beim SK Sturm Graz noch einen Vertrag bis Sommer 2026 hat und vom Linzer Spielerberater Max Hagmayr betreut wird, beim belgischen Pokalsieger am Montag zum Medizincheck erwartet. Da eine Ablösesumme fällig ist, soll diese bei 1 Mio. Euro liegen.

Der Marktwert des 1,69 Meter-Mannes beläuft sich aktuell bei 2 Mio. Euro (Quelle: Transfermarkt.de).