Neben den bereits fixierten Testspielen trifft die WSG Tirol im Rahmen ihrer Sommervorbereitung auch auf Górnik Zabrze (POL) sowie den FC Kopenhagen (DNK). Nach dem erfolgreichen Testspielauftakt gegen eine Oberland-Auswahl (11:1-Sieg) empfängt die Semlic-Elf bereits am morgigen Dienstag (2. Juli) um 17:00 Uhr den polnischen Erstligisten rund um Weltmeister Lukas Podolski im Gernot Langes Stadion. Darüber hinaus findet am 8. Juli (18:30 Uhr) dort ein weiteres Testspiel gegen das dänische Aushängeschild und CL-Dauergast FC Kopenhagen statt.

Im Rahmen des Trainingslagers in Kirchberg im Tiroler Unterland trifft Lukas Podolski mit seiner Mannschaft auch auf die WSG.

Kräftemessen mit Lukas Podolski und polnischem Erstligisten, hernach Daumendrücken

Górnik Zabrze, die Mannschaft von Weltmeister Lukas Podolski, befindet sich derzeit auf Trainingslager in Kirchberg im Unterland und reist am Dienstag für den freundschaftlichen Schlagabtausch nach Wattens. Mit dabei auch Ex-WSGler Aleksander Buksa, der vergangene Woche zum vierzehnfachen polnischen Meister wechselte.

Im Anschluss an dieses Testspiel überträgt Grün-Weiß das EM-Achtelfinale der österreichischen Nationalmannschaft gegen die Türkei (21:00 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) live im Gernot Langes Stadion. Der Eintritt zum Testspiel sowie zum Public Viewing ist frei.



Der Sommerfahrplan im Überblick (Änderungen vorbehalten):

02. Juli | 17:00 Uhr: Testspiel gegen Górnik Zabrze im Gernot Langes Stadion in Wattens (im Anschluss: Public Viewing Österreich - Türkei)

05. Juli | 14:00 Uhr: Testspiel gegen den FC Vaduz im Gernot Langes Stadion in Wattens

08. Juli | 18:30 Uhr: Testspiel gegen FC Kopenhagen im Gernot Langes Stadion in Wattens

12. Juli | 17:00 Uhr: Testspiel gegen SPVGG GREUTHER FÜRTH im Stadion Jenbach

19. Juli | 17:30 Uhr: Saisoneröffnungs-Fest inkl. Testpielkracher gegen Olympique Lyon (im Livestream auf dem YouTube-Kanal der WSG Tirol

28. Juli | 16:30 Uhr: SC Imst – WSG Tirol | 1. Runde UNIQA ÖFB-Cup

03. August | 17:00 Uhr: CASHPOINT SCR Altach – WSG Tirol | 1. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga 2024/25

Fotocredit: FIRO/FIRO/SID