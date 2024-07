Auf hochklassigen Fußball in Oberösterreich dürfen sich die Fans in der Sommervorbereitung freuen: Von Donnerstag, dem 11. bis Samstag, den 27. Juli 2024 veranstaltet Match PR, Partner des LASK für internationale Testspiele und Trainingslager, in der Raiffeisen Arena die erste Auflage der Nero Summer Series Upper Austria. Insgesamt sechs Spiele, davon zwei mit LASK-Beteiligung, gehen in Linz über die Bühne.

Auftakt-Match LASK vs. Galatasaray

Sämtliche Partien werden dabei in der Raiffeisen Arena absolviert, darunter auch das Auftaktmatch am Donnerstag, den 11. Juli. Die Athletiker empfangen um 19.30 Uhr den türkischen Spitzenklub und amtierenden Meister Galatasaray Istanbul, der aktuell einen Marktwert von mehr als 180 Millionen Euro aufweist. Galatasaray ist mit den Spielen gegen den deutschen Traditionsklub Fortuna Düsseldorf, den slowakischen Vertreter AS Trencin sowie die italienischen Serie-A-Ligisten US Lecce und Parma Calcio vier weitere Male zu Gast in der Raiffeisen Arena.

Saison-Opening und Mannschaftspräsentation

Anlässlich der von MatchPR veranstalteten Nero Summer Series Upper Austria bestreitet der LASK ein weiteres Spiel. Am Samstag, den 20. Juli, steigt für die Athletiker das offizielle Saison-Opening in der Raiffeisen Arena gegen den SKN St. Pölten, wo alle ABOPLUS-Besitzer und ABO- LASKler freien Eintritt genießen. Im Anschluss daran findet in der Fanzone am Helmut-Köglberger-Platz die Mannschaftspräsentation statt. (Weitere Infos zum Saison-Opening folgen)

Für sämtliche Spiele der Nero Summer Series Upper Austria in der Raiffeisen Arena können Einzeltickets erworben werden. Die Tickets sind in unserem Online-Shop unter shop.lask.at., in der Geschäftsstelle in der Raiffeisen Arena sowie zu den gewohnten Öffnungszeiten im HYPO LASK Corner an der Mozartkreuzung erhältlich. Alle Infos zu den Ticketpreisen gibt es ebenfalls auf unserer Website. Die Ticketinfos für das Saison-Opening folgen.

Die Nero Summer Series Upper Austria im Überblick:

Do, 11. Juli, 19.30 Uhr: LASK – Galatasaray Istanbul

Mo, 15. Juli, 19.30 Uhr: Galatasaray Istanbul – Fortuna Düsseldorf

Do, 18. Juli, 19.30 Uhr: Galatasaray Istanbul – FK AS Trencin

Sa, 20. Juli, 15.00 Uhr: LASK – SKN St. Pölten (Saison-Opening)

Mi, 24. Juli, 19.30 Uhr: Galatasaray Istanbul – US Lecce

Sa, 27. Juli, 19.30 Uhr: Galatasaray Istanbul – Parma Calcio 191

Fotocredit: Harry Dostal/www.sport-bilder.at