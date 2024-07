Was gestern bereits angekündigt - wir berichteten - ist nunmehr offiziell: Mohamed Fuseini reist nach Ende seiner Leihe in Dänemark (Randers FC) und "Zwischenstopp" in der Steiermark weiter nach Belgien. Wie der SK Puntigamer Sturm Graz heute Mittag vermeldet, verlässt der 22-jährige Stürmer aus Ghana den österreichischen Double-Gewinner mit sofortiger Wirkung und wechselt fix zum belgischen Vizemeister Union Saint-Gilloise.

„Mo Fuseini verfügt über großes Potenzial"

Mohammed Fuseini war im letzten Halbjahr an Randers FC in der dänischen Superliga verliehen, wo er mit neun Toren und einem Assist in 16 Einsätzen aufzeigen konnte. Für den SK Sturm absolvierte Fuseini insgesamt 27 Spiele (drei Tore) für die Kampfmannschaft sowie 37 Spiele (elf Tore) für Sturm II. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.

Geschäftsführer Sport Andreas Schicker erklärt: „Mo Fuseini verfügt über großes Potenzial und die Entscheidung, ihn im Winter nach Dänemark zu verleihen, erwies sich als richtig. Er konnte im Frühjahr sein Potenzial auf den Platz bringen, konstant gute Leistungen zeigen und starke neun Tore verbuchen. Der Wechsel zum belgischen Topklub Union Saint-Gilloise ist jetzt der nächste Karriereschritt für ihn. Mo Fuseini hat in Graz stets alles für die Mannschaft gegeben und war auch charakterlich eine absolute Bereicherung für uns – wir wünschen ihm für seine weitere Karriere alles Gute."

Mo #Fuseini verlässt Graz und schnürt ab sofort in Belgien seine Fußballschuhe – viel Erfolg, Mo! 🖤 #sturmgraz #inundaut https://t.co/9KrIDmNv03 — SK Sturm Graz (@SKSturm) July 2, 2024

Fotocredit: SK Sturm Graz