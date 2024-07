Die WSG Tirol wusste unter den Augen von Neuzugang Jamie Lawrence - siehe HIER - auch gegen den polnischen Topklub Górnik Zabrze zu überzeugen und erkämpfte sich gegen den 14-fachen Meister und Tabellensechsten der PKO BP Ekstraklasa ein 1:1 (1:0). Wie schon beim ersten Testspiel am vergangenen Freitag gegen eine Oberlandauswahl (11:1) hatte es Stefan Škrbo erneut eilig und legte mit einem Blitztor nach wenigen Minuten zur Führung für das Team um WSG-Neo-Chefcoach Philipp Semlic vor. Siehe auch Sommer-Vorbereitungsprogramm samt Testspielen aller 12 ADMIRAL Bundesligisten.

"Gerade auch die jungen Spieler haben bewiesen, dass wir gutes Potenzial im Kader haben"

Zum Start des Testspiel-Marathons mit drei Partien innerhalb von sechs Tagen empfing die WSG Tirol am Dienstagnachmittag den polnischen Erstligisten Górnik Zabrze. Stefan Škrbo (Foto) stellte bereits in Minute vier die Führung für den Tiroler Bundesligisten her, ehe die Elf von Kapitän und Weltmeister Lukas Podolski kurz nach Pausenpfiff zum 1:1-Endstand traf.



Philipp Semlic (Neo-Cheftrainer WSG Tirol): "Wir haben heute mit zwei Mannschaften gespielt. Grundsätzlich bin ich mit beiden Halbzeiten zufrieden. Für die Phase der Vorbereitung haben die Jungs die Inhalte schon gut umgesetzt. In der ersten Halbzeit hatten wir eine gute Spielkontrolle und gute Ballgewinne, die wir aber noch besser zu Ende spielen müssen.

Dann hätten wir auch höher führen können. Durch die vielen Wechsel im zweiten Durchgang haben wir ein bisschen gebraucht, um in die Abläufe zurückzukommen. Nach dem Gegentreffer war die Leistung aber wieder in Ordnung. Gerade auch die jungen Spieler haben bewiesen, dass wir gutes Potenzial im Kader haben."



WSG Tirol: Stejskal – Sulzbacher (46‘ Ranacher) – Okungbowa (46‘ Jaunegg) – Gugganig – Geris (67‘ Collins) – Müller (67‘ Babic) – Blume (46‘ Naschberger) – Taferner (46‘ Üstündag) – Diarra – Škrbo (46‘ Vötter) – Hinterseer (46‘ Forst). Trainer: Philipp Semlic.



WSG Tirol - Górnik Zabrze 1:1 (1:0)



Testspiel, 02. Juli 2024 | 17:00 Uhr / Gernot Langes Stadion, Wattens; 100 Zuschauer:innen

Torfolge: 1:0 Škrbo (4.); 1:1 Krawczyk (52.).

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL