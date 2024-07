Nach dem 10:0-Sieg am Samstag gegen SK Admira Linz traf der FC Blau-Weiß Linz am Dienstag um 18 Uhr im dritten Testspiel auf den TSV 1860 München. Gespielt wurde in Windischgarsten, wo der Drittligist aus Deutschland aktuell das Sommertrainingslager abhält. Nach einem 0:1 Rückstand zur Halbzeit traf Simon Seidl in der 65. Minute zum Ausgleich. Siehe auch Sommer-Vorbereitungsprogramm samt Testspielen aller 12 ADMIRAL Bundesligisten.

Simon Seidl scorte für den FC Blau-Weiß Linz zum 1:1-Ausgleich nach der Halbzeitpause.

Beinahe Blitzstart durch Martin Moormann

Die Münchner Löwen spielten erstmals in ihren neuen Auswärtstrikots. Es war keine Minute gespielt, da setzte Ex-SK Rapid-Abwehrspieler Martin Moormann eine Rechtsflanke des Brasilianers Ronivaldo am zweiten Pfosten per Kopfball über Marco Hiller hinweg an die Querlatte (1.). Nach diesem Schreck zu Beginn der Partie standen die Sechzger besser, hätten ihrerseits in der 13. Minute in Führung gehen können.

Im Anschluss an einen sehenswerten Doppelpass mit Raphael Ott drang der 17-jährige Lukas Reich über rechts in den Strafraum aus, setzte die Kugel aber halbrechts aus elf Metern am langen Eck vorbei (13.). Nach einem Sololauf von Ott traf der 18-jährige Stürmer von der Strafraumkante nur den rechten Außenpfosten (24.). In dieser Phase waren die Löwen das spielbestimmende Team. Ott bediente in der 26. Minute per Hackentrick den hinter ihm laufenden Reich, der legte ab auf David Philipp, dessen 16-Meter-Schuss kam aber zu zentral, so dass Nicolas Schmid im Tor der Linzer parieren konnte.

Drei Minuten später dann die Gästeführung. Der Ball kam vom rechten Flügel, Philipp schloss halblinks ab, traf aus 14 Metern zum 1:0 ins lange Eck (29.). Der ADMIRAL Bundesligist wurde gegen Ende der 1. Halbzeit wieder aktiver, ohne aber zu klaren Chancen zu kommen. Ein Schuss aus 17 Metern durch Julian Peter Gölles ging deutlich übers 1860-Tor (42.). So nahmen die Löwen die knappe Führung mit in die Pause.

Ex-Linzer Fabian Schubert mit Debüt im Löwen-Dress

Bis auf Tim Kloss , der nun Innenverteidiger spielte, und Jesper Verlaat wechselte Argirios Giannikis zur Pause komplett durch, während die Oberösterreicher den zweiten Durchgang mit der gleichen Elf begannen. Ein 20-Meter-Schuss von Kristijan Dobras stellte Erion Avdija in der 56. Minute vor keine allzu großen Probleme, weil er sehr zentral auf sein Tor kam. Bei einem Zuspiel von Torhüter Avdija auf Florian Bähr hielt Simon Seidl den Fuß dazwischen, traf zum 1:1 aus sieben Metern ins leere Tor (65.).

Ab der 73. Minute kam Ex-FC Blau-Weiß-Torschützenkönig Fabian Schubert zu seinem Debüt im Löwen-Trikot, bildete zusammen mit Patrick Hobsch die Doppelspitze. In der 78. Minute traf der eingewechselte Marcel Schantl mit einem Innenristschuss aus 17 Metern den linken Pfosten des Löwen-Tores. Im Anschluss an einen abgewehrten Freistoß am eigenen Strafraum versuchte Tunay Deniz den weit vor seinem Tor stehenden Schmid mit einem Schuss aus 60 Metern zu überwinden, zielte aber knapp neben den Kasten (81.).

Noch einmal wurde es brenzlich für das Sechzger-Gehäuse. Conor Noss hatte von rechts geflankt, Mehmet Ibrahimi kam zum Kopfball, setzte die Kugel aber neben das Tor (90.). Das war auch die letzte Aktion. Somit blieb es bei einem leitungsgerechten 1:1.

„Es war von uns über 90 Minuten hinweg eine sehr gute Leistung"

FC Blau-Weiß Linz-Cheftrainer Gerald Scheiblehner: „Es war von uns über 90 Minuten hinweg eine sehr gute Leistung. In der ersten Halbzeit haben wir uns für die vielen guten Ballgewinne nicht belohnt und haben im Angriffsdrittel nicht konkret genug gespielt, was wir auch in der Halbzeit angesprochen haben. In der zweiten Halbzeit haben wir es dann viel besser umgesetzt, hatten viel mehr Torschüsse und schlussendlich durch eine der vielen Aktionen, wo wir sehr hohes Pressing gespielt haben, durch Simon Seidl das 1:1 erzielt. Wir hätten danach auch noch einige gute Chancen vorgefunden für den Sieg. Letztendlich war es aber ein hochverdientes 1:1 gegen einen sehr guten Gegner"

1860-Chefcoach Argirios Giannikis: „Wir waren gut im Spiel, haben sehr flüssig kombiniert für diese Phase der Vorbereitung“, fand der 43-Jährige. In der 2. Halbzeit sei es dann hektischer gewesen. „Wir kriegen ein Gegentor aus einem dummen Fehler, können auch noch ein zweites bekommen. Wir waren sehr unsauber am Ball nach der Pause“, monierte Giannikis. Aber das sei auch ein Stück weit normal nach einem solchen Umbruch. „Unterm Strich ist das Ergebnis gerecht. Wir haben gute Ansätze für diese frühe Zeit der Vorbereitung gezeigt“, lautete sein Resümee. Ein besonderes Lob hatte der Löwen-Coach für Raphael Ott parat, der zusammen mit Lukas Reich in der 1. Halbzeit viel Druck auf der rechten Seite machte. „Otti war heute sehr vielversprechend. Wir haben sehr talentierte Jungs, wollen sie fördern und fordern!“

Am Samstag, 6. Juli, 18:30 Uhr, steht bereits das vierte Testspiel an. Die Blau-Weißen treffen in St. Marienkirchen an der Polsenz auf SV Wallern.

FC Blau-Weiss Linz vs. TSV 1860 München 1:1 (1:0)

FC Blau-Weiß Linz: 1 Schmid (Tor) – 2 Strauss, 15 Maranda, 16 Moormann (77., 3 Softic) – 28 Anderson (57., 22 Schantl), 17 Pasic (77., 5 Mitrovic), 14 Gölles (77., 23 Tursch) – 19 Briedl, 30 Dobras, 20 Seidl (68., 29 Ibrahimi) – 9 Ronivaldo (57., 7 Noß). Nicht eingesetzt: 31 Radulovic (Tor) – 26 Ibertsberger.

1860, 1. Halbzeit: 1 Hiller (Tor) – 20 Reich, 4 Verlaat (73., 25 Dulic), 16 Reinthaler, 21 Kwadwo – 18 Kloss, 5 Jacobsen – 27 Ott, 8 Philipp, 7 Guttau – 30 Wolfram.

1860, 2. Halbzeit: 23 Avdija (73., 15 Qela (Tor) – 2 Danhof, 4 Verlaat (73., 25 Dulic,), 18 Kloss, 28 Bähr – 37 Frey, 32 Bangerter – 17 Schröter, 36 Deniz – 42 Leone (73., 10 Schubert), 34 Hobsch. Nicht eingesetzt: 24 Schifferl, 40 Gevorgyan, 41 Kiefersauer.

Tore: 1:0 Philipp (29.), 1:1 Seidl (65.).

Gelbe Karte: Pasic.

Zuschauer: 400 in der DANA Arena Windischgarsten.

Schiedsrichter: Achim Untergasser; Assistenten: Robert Steinacher, Philipp Hubinger (ÖFB)

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at