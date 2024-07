Er wurde am 17. Dezember 2004 in Hall in Tirol geboren und in der Jugend vom FC Wacker Innsbruck sowie der AKA Tirol ausgebildet: Yannick Vötter. Der nunmehr mit 19 Jahren mit einem Profivertrag für die ADMIRAL Bundesliga bei der WSG Tirol ausgestattet wird.

WSG Tirol-Sportmanager Stefan Köck mit Yannick Vötter.

"Wollen jungen Tirolern weiterhin die Plattform Bundesliga bieten"

Bereits seit Juli letzten Jahres ist der Stubaier Teil der Profiabteilung des Tiroler Bundesligisten. Vötter verzeichnete am ersten Spieltag der Saison 2023/24 sein Pflichtspieldebüt gegen den SK Austria Klagenfurt, ehe drei weitere Einsätze in der ADMIRAL Bundesliga sowie das Startelfdebüt im UNIQA ÖFB-Cup gegen den DSV Leoben folgten. Der quirlige Rechtsfuß war darüber hinaus mit 21 Einsätzen, in denen der Akademie Tirol-Absolvent zehn Volltreffer verbuchen konnte, maßgeblich am Erfolgslauf der WSG Tirol Juniors beteiligt.

Nach erfolgreicher Absolvierung der Matura am BORG Innsbruck unterzeichnete der Offensivakteur in der vergangenen Woche seinen ersten Profivertrag und steht somit auch in der aktuellen Spielzeit im Aufgebot von Cheftrainer Philipp Semlic.



Stefan Köck (Manager Sport) freut sich, mit Yannick Vötter ein weiteres Tiroler Talent an die WSG Tirol gebunden zu haben: "Yannick hat bereits im vergangenen Jahr mehrmals sein Potential unter Beweis gestellt. Für uns ist es der nächste logische Schritt, ihn längerfristig an die WSG Tirol zu binden und den Tiroler Weg weiterzugehen. Wir wollen jungen Tirolern weiterhin die Plattform Bundesliga bieten. Auch aus diesem Grund wurde zuletzt die Zusammenarbeit mit der Akademie Tirol und dem Tiroler Fußballverband intensiviert und ausgebaut."

"Jetzt fängt die Reise erst an und ich muss weiter Gas geben"

Yannick Vötter über seinen ersten Profivertrag: "Das erste Jahr war sehr lehrreich für mich und ich habe viel dazulernen können. Es freut mich extrem, nun meinen ersten Profivertrag in der Heimat unterschrieben zu haben. Ich habe immer davon geträumt, Fußballprofi zu werden. Jetzt fängt die Reise erst an und ich muss weiter Gas geben, um der Mannschaft weiterzuhelfen."

Siehe auch:

WSG Tirol-Neuzugang Lukas Hinterseer im exklusiven Ligaportal-Interview

WSG Tirol 1:1 im Test gegen Podolski-Team: Stefan Škrbo wieder mit Blitztor

Erster Profivertrag für Yannick #Vötter! ✍🏻



Die Wattener Sportgemeinschaft Tirol hat Offensivakteur Yannick Vötter mit einem Profivertrag ausgestattet. 𝗚𝗿𝗮𝘁𝘂𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻, 𝗬𝗮𝗻𝗻𝗶𝗰𝗸! 😎💚



Alle Infos ➡ https://t.co/8wwqxCP42V#WirSiegenGemeinsam #inundaut pic.twitter.com/xqs1Kj5tZl — WSG Tirol (@WSGTIROL) July 3, 2024

Fotocredit: WSG Tirol