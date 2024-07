Eine große Ehre wird einem Spieler aus dem aktuellen Kader von ADMIRAL Bundesligist LASK zuteil: Maksym Talovierov. Der von der Ukraine für die Olympischen Spiele in Paris (26. Juli - 11. August) nominiert wurde. Nach der EM in Deutschland steht für den 1,96 Meter großen Defensiv-Allrounder damit das zweite Highlight im Sommer 2024 an.

Maksyms "Sommer-Märchen" - nach der EM ist vor Olympia

In Gruppe B trifft die Ukraine in ihrem Auftaktspiel am Mittwoch, den 24. Juli auf den Irak. Danach geht es gegen Marokko (Samstag, 27. Juli) und Argentinien (Dienstag, 30. Juli).

Der LASK hatte Maksym Talovierov (geb.: 28.06.2000 in Donetsk) im vergangenen Winter fix von Slavia Prag verpflichtet (Ablösesumme ca. 1,6 Mio. Euro). Insgesamt absolvierte der seit wenigen Tagen 24-Jährige bislang 47 Pflichtspiele für die Linzer.

Fotocredit: Harry Dostal/www.sport-bilder.at