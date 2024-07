Im zweiten Match unter Neo-Cheftrainer Dietmar Kühbauer empfing der RZ Pellets WAC den ADMIRAL 2. Liga-Zwangsabsteiger und nunmehrigen Regionalligisten DSV Leoben in der Lavanttal Arena. Noch im Herbst des Vorjahres erlitt der ADMIRAL Bundesliga-Klub aus Kärnten in der 3. UNIQA ÖFB-Cup-Runde am "Monte Schlacko" gegen den "Favoritenschreck", der insgesamt drei Erstligisten ausknipste, eine schmerzliche Niederlage im Elfmeterschießen und musste dem Pokalbewerb frühzeitig den Rücken kehren. Im heutigen Test-Galopp gegen die Donawitzer behielt aber das "Wolfsrudel" die Oberhand und gewann mit 2:0. Siehe auch: Testspielübersicht!

In der Lavanttal Arena kommt es gleich zum Saisonauftakt in die neue Saison in der ADMIRAL Bundesliga zum Kärntner Derby-Kracher zwischen dem RZ Pellets WAC und dem SK Austria Klagenfurt (siehe SPIELPLAN) - heute ging dort ein erster "Probelauf" dafür über die Bühne.

RZ Pellets WAC 2:0 (0:0) DSV Leoben

Testspiel | Lavanttal Arena | Schiedsrichter: Philip Gadler (KTN)

Torfolge: 1:0 Agyemang (56.), 2:0 Scharfetter (70.).



Startelf RZ Pellets WAC: Gütlbauer (TW), Kennedy, Kerschbaumer, Gruber, Müller, Morgenstern, Röcher, Baumgartner, Rieder, Agbevor, Sana

Startelf DSV Leoben: Pelko (TW), Brkic, Pichler, Hirschhofer, Aydin O., Halili, Leitgeb, Untergrabner, Aydin A., Friesenbichler, Eskinja

Fotocredit: RiPu-Sportfotos