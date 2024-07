Wie ADMIRAL Bundesligist CASHPOINT SCR Altach in seiner Klubaussendung am heutigen Mittwochabend bekannt gibt, wird Djawal Kaiba (geb.: 08.02.2003 in Kamerun) in der kommenden Saison für Schwarz-Weiß Bregenz in der ADMIRAL 2. Liga Spielpraxis sammeln. Der 21-jährige, defensive Mittelfeldspieler wird dabei für eine Saison als Kooperationsspieler in der Landeshauptstadt auflaufen.

"Für ihn ist es jetzt enorm wichtig, viel Spielzeit zu sammeln und so seine Entwicklung voranzutreiben"

Der defensive Mittelfeldspieler kam im Sommer 2023 aus seinem Heimatland, absolvierte in der vergangenen Saison 17 Spiele für die SCRA Juniors und kam zusätzlich viermal in der Bundesliga zu Kurzeinsätzen mit gesamt 18 Spielminuten. Dabei endeten alle vier Partien remis (2x auswärts beim WAC 1:1 und 0:0, sowie jeweils Nullnummern gegen den LASK und die WSG Tirol daheim). In Bregenz soll der fünffache Nationalspieler Kameruns nun weiterhin Spielpraxis sammeln und seinen nächsten Entwicklungsschritt gehen.

Roland Kirchler, Sportdirektor: "Kaiba hat in der vergangenen Saison eine gute Entwicklung genommen, sich an den europäischen Fußball adaptiert und sich so seine ersten Bundesligaeinsätze verdient. Für ihn ist es jetzt enorm wichtig, viel Spielzeit zu sammeln und so seine Entwicklung voranzutreiben. Wir wünschen ihm eine erfolgreiche und verletzungsfreie Zeit in Bregenz."

Djawal Kaiba: "Nach meinem ersten Jahr in Österreich möchte ich die Saison in Bregenz nutzen, um mich persönlich und sportlich weiterzuentwickeln. Ich freue mich auf die Aufgabe in Bregenz und werde alles dafür tun, um anschließend gestärkt nach Altach zurückzukehren."

Fotocredit: SCR Altach