Er machte in der abgelaufenen ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 wiederholt unrühmlich bei Austria Wien auf sich aufmerksam (wir berichteten), was in der neuen Spielzeit nicht passieren wird. Denn: Die Violetten und der FC Lausanne-Sport haben sich auf einen Transfer von Manuel Polster verständigt. Der 21-jährige Flügelspieler wechselt mit sofortiger Wirkung in die Schweizer Super League zum Klub des ehemaligen SCR Altach-Trainers Ludovic Magnin. Weiters gelang der Austria heute ein 3:1-Testspielsieg gegen Sepsi OSK - siehe nachfolgend.

Manuel Polster (li.) absolvierte am 26. April seinen letzten von 42 Bundesliga-Einsätzen für die Wiener Austria

57 Pflichtpartien für Violette

Der am 23. Dezember 2002 in Wien geborene Manuel Polster kam im Sommer 2022 von der 2. Mannschaft des deutschen Bundesligisten VfB Stuttgar nach Wien-Favoriten, nachdem er in der U19 des VfL Wolfsburg und dem Nachwuchs vom SKN St. Pölten spielte. In den vergangenen beiden Jahren absolvierte der 13-fache ÖFB-U21-Teamspieler insgesamt 57 Spiele (zwei Tore, acht Assists) für die Wiener Austria, darunter auch acht im Europacup.

Nach wiederholten Undiszipliniertheiten in der vergangenen Saison war der Youngster bei der FAK-Klubführung in Ungnade gefallen.

3:1-Testspielsieg der Wiener Austria gegen rumänischen Erstligisten

Derweil absolvierte sein nunmehr Ex-Klub heute im Rahmen seines einwöchigen Trainingslagers in Bad Tatzmannsdorf heute ein Testspiel gegen den rumänischen Erstligisten Sepsi OSK Sfântu Gheorghe und siegte dabei mit 3:1 (2:1).

FAK-Neo-Cheftrainer Stephan Helm: "Wir haben in den letzten beiden Tagen sehr intensiv trainiert, sodass es für die Mannschaft heute nicht einfach war. Dazu hat der Gegner auf dem ganzen Spielfeld Mann auf Mann verteidigt, wir haben aber versucht Lösungen zu finden, was uns teilweise auch gut gelungen ist. Gegen den Ball waren wir sehr aggressiv, hatten viele Ballgewinne, dazu haben wir drei Tore gesehen, das ist sehr erfreulich. Klarerweise gab es aber auch noch genug Dinge, wo wir uns noch verbessern können."

FK Austria Wien – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 3:1 (2:1)

Austria, 1. HZ: Şahin-Radlinger - Ranftl ©, Handl, Plavotić, Schmelzer - Barry, Potzmann - Nchindo (Testspieler), Fitz, Cristiano - Malone

2. HZ: Kos - Pazourek, Radonjić, Meisl, Guenouche - Wels, Fischer © - Gruber, Šaljić, Husković - Vučić

Torfolge: 0:1 Breij (6.), 1:1 Barry (12.), 2:1 Malone (35.), 3:1 Huskovic (51.).

Anm.: Lukas Wedl, Lucas Galvão, Marvin Martins und Marko Raguž standen nicht im Kader.

ℹ️ Austria Wien und @lausanne_sport haben sich auf einen Transfer von Manuel Polster verständigt. Der 21-jährige Flügelspieler wechselt mit sofortiger Wirkung in die Schweiz 🇨🇭



Alles Gute für deinen weiteren Karriereweg, Manu – mach's gut! 👋#faklive pic.twitter.com/tClHImBIKS — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) July 3, 2024

Fotocredit: Josef Parak