Mit Johannes Naschberger, Thomas Geris und David Jaunegg haben gleich drei Akteure ihre Verträge beim Tiroler ADMIRAL Bundesligisten verlängert. Nachdem zuletzt mit Tobias Anselm und Lukas Hinterseer (siehe auch HIER) zwei Unterländer verpflichtet wurden und der Stubaier Yannick Vötter endgültig in die Profiabteilung aufgerückt ist, haben sich nun drei weitere Tiroler zur WSG Tirol bekannt. Siehe auch: Transferliste!

Stefan Köck (Manager Sport), Johannes Naschberger, Thomas Geris, David Jaunegg und Trainer Philipp Semlic (v.l.n.r.)

"Eine der Säulen unserer Philosophie ist es, dass wir für junge Tiroler eine Entwicklungsplattform bieten"

Während die Abwehrspieler Thomas Geris und David Jaunegg seit Juli 2022 der ADMIRAL Bundesliga-Mannschaft der WSG Tirol angehören, geht der Wildschönauer Mittelfeldmotor Johannes Naschberger mittlerweile in seine fünfte Saison für die WSG. Somit stehen zum aktuellen Stand bereits 13 (!) Akteure aus dem eigenen Bundesland im Aufgebot von Grün-Weiß.



Stefan Köck (Manager Sport) über den Verlängerungs-Hattrick: "Mit Johannes Naschberger, Thomas Geris und David Jaunegg konnten wir drei weitere Tiroler in unseren Reihen halten. Alle drei Akteure machten den Weg über die Akademie Tirol sowie den Tiroler Fußballverband und sind fixe Bestandteile unseres Kaders. Vor allem Naschi hat bereits 98 Einsätze in der Bundesliga zu buchen stehen und ist mit seinen 24 Jahren unser dienstältester Spieler.

Auch wenn das Heimatbundesland der Spieler nicht ausschlaggebend für den Erfolg ist, macht es mich stolz, bereits 13 Tiroler Akteure in unseren Reihen zu haben. Nun gilt es, diesen Vertrauensvorschuss in Leistung umzuwandeln."



Philipp Semlic (Cheftrainer) ist stolz auf den Tiroler Weg: "Eine der Säulen unserer Philosophie ist es, dass wir für junge Tiroler eine Entwicklungsplattform im Profifußball bieten wollen. Daher sind wir sehr froh, dass sich mit Johannes, Thomas und David drei weitere Tiroler für diesen Weg entschieden haben. Es ist ein schönes Zeichen an die Akademie Tirol sowie den Tiroler Fußballverband und ein Beweis für die gut funktionierende Zusammenarbeit, dass drei Absolventen im Heimatbundesland unter Vertrag stehen und in der ADMIRAL Bundesliga spielen."

Fotocredit: WSG Tirol