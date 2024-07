Der SK Puntigamer Sturm Graz gibt den leihweisen Transfer von Lovro Zvonarek bekannt. Der 19-jährige Mittelfeldspieler kommt für ein Jahr vom FC Bayern München an die Mur.

Für den FC Bayern bestritt der kroatische U21-Teamspieler in der abgelaufenen Saison fünf Einsätze in der deutschen Bundesliga, in denen ihm ein Tor gelang, sowie 22 Spiele in der Regionalliga Bayern und vier Partien in der UEFA Youth League. Zvonarek wird nach Ablauf seiner Leihe im Sommer 2025 nach München zurückkehren.



Geschäftsführer Sport Andreas Schicker erklärt: „Die Gespräche mit dem FC Bayern, speziell mit Christoph Freund, sind sehr gut und konstruktiv verlaufen. Lovro Zvonarek ist ein hochveranlagter Spieler für das offensive Mittelfeld, der in seinem jungen Alter bereits erste Einsätze für den FC Bayern vorweisen kann, in seiner Entwicklung aber noch lange nicht am Ende steht. Er ist technisch sehr stark und fußballerisch hervorragend ausgebildet. Es gab sehr großes internationales Interesse an dem Spieler und wir sind froh, dass er sich für uns entschieden hat. Wir freuen uns, Lovro nächstes Jahr im Sturm-Trikot zu sehen."



Neuzugang Lovro Zvonarek sagt: "Der SK Sturm ist ein Top-Verein in Österreich und spielt in dieser Saison in der Champions League – ich kann mir keinen besseren Ort vorstellen, den nächsten Schritt in meiner Entwicklung zu gehen. Die Gespräche mit Andreas Schicker und Christian Ilzer waren richtig gut, ich kann es kaum erwarten, in Graz loszulegen."

Foto: SK Sturm