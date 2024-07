Seit Wochen mehrten sich nun die Gerüchte, wonach sich der hiesige Doublesieger SK Sturm Graz um die fixe Verpflichtung von Arsenal-Angreifer Mika Biereth bemühe. Der 21-jährige dänisch-englische Doppelstaatsbürger hatte in der Frühjahrssaison mit neun Treffern in 22 Einsätzen maßgeblich zur historischen Spielzeit der "Blackies" beigetragen und dürfte nun endgültig ein (kostspieliger) "Steirerbua" werden. Siehe auch: BL-Transferliste!

Legt der SK Sturm eine Rekordsumme auf den Tisch?

Glaubt man diversen Informationen online, so beläuft sich die Ablösesumme für den umtriebigen Offensivspieler auf rund vier Millionen Pfund. Damit würde Mika Biereth zum Rekordeinkauf des SK Sturm Graz werden. Außerdem wird über eine mögliche Weiterverkaufsbeteiligung gemunkelt.

Schon vor längerem hatte Sportchef Andreas Schicker, der vor seinem nächsten Coup steht, ja klargestellt: "Mika befindet sich in seinem letzten Vertragsjahr, der Verein will ihn verkaufen." Weiter hieß es: "Nun müssen wir eine Lösung mit Arsenal finden". Diese scheint jetzt also gefunden worden zu sein - die offizielle Bestätigung aber steht noch aus.

Angesichts der anstehenden Dreifachbelastung aus Bundesliga-Betrieb, ÖFB-Cup und der Kür in Form der UEFA Champions League können die Steirer einen breiten, qualitativen Kader zweifelsfrei gut gebrauchen. Nach Lovro Zvonarek vom FC Bayern München per Leihe (siehe HIER) nun also das nächste heiße, aber schon bekannte Eisen für die "Schwoazn", eines aus London?

🚨 EXCLUSIVE:



Mika Biereth to Sturm Graz on a permanent deal is DONE. 🇩🇰 pic.twitter.com/SAwz4zBb6n — Eduardo Hagn (@EduardoHagn) July 3, 2024

Fotocredit: RiPu-Sportfotos