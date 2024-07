Die ersten beiden Trainingswochen der Vorbereitung unter Neo-Coach Pepijn Lijnders gehen dem Ende zu, und der Weg führt den FC Red Bull Salzburg nun weiter ins Trainingslager nach Saalfelden. Dort absolvieren Dedic, Konate & Co. im Hotel Gut Brandlhof auf dem hauseigenen Trainingsgelände elf Tage ihrer Vorbereitung. Bis inklusive 17. Juli arbeitet man hier gemeinsam intensiv in Richtung Saisonstart. Weiter vermelden die Roten Bullen die einvernehmliche Vertrags-Auflösung mit dem deutschen Außenverteidiger Kilian Ludewig. Siehe auch Sommer-Transfers der ADMIRAL Bundesligisten.

Mit Schwung in der Vorbereitung aktiv: Daouda Guindo und die Roten Bullen.

EM-Teilnehmer kommen retour

Der 24-jährige Hamburger Außenverteidiger kam 2018 zum FC Red Bull Salzburg und war seither u. a. Kooperationsspieler beim FC Liefering sowie zur Leihe beim FC Barnsley, bei Schalke 04, Willem II Tilburg, Aalborg BK und 1860 München.

Ohne den Deutschen bezieht der FC Red Bull Salzburg nunmehr das Trainingscamp. Das Teamhotel ist dem FC Red Bull Salzburg ja bereits aus dem vergangenen Jahr bekannt. Auch andere prominente Klubs, wie etwa der FC Liverpool (mit Pep Lijnders), Newcastle United, RB Leipzig oder Borussia Mönchengladbach, waren dort schon zur Vorbereitung.

Insgesamt 34 Spieler der Roten Bullen werden die Reise ins Trainingscamp antreten, wobei Petar Ratkov planmäßig am 10. Juli ins Mannschaftstraining einsteigen wird. Strahinja Pavlovic und Luka Sucic, die in allen drei EM-Gruppenspielen zum Einsatz gekommen sind, erhalten eine längere Verschnaufpause und werden am 19. Juli zurückerwartet.

Zwischenstopp mit Testspiel

Auf dem Weg nach Saalfelden legt das Team aber noch einen Zwischenstopp in Kuchl ein. Dort findet am Samstag das zweite Vorbereitungsmatch (ab 15:00 Uhr gegen den SV Kuchl) statt.

Der darauffolgende Trainingsplan im Camp sieht dann insgesamt 12 Trainingseinheiten sowie zwei Testduelle (gegen Sparta Prag und HNK Rijeka) vor.

Die Termine der Vorbereitung

06. Juli, 15:00 Uhr Testspiel vs. SV Kuchl in Kuchl

06. bis 17. Juli Trainingslager in Saalfelden

13. Juli, 15:30 Uhr Testspiel vs. Sparta Prag in St. Johann/Tirol

17. Juli, 18:00 Uhr Testspiel vs. HNK Rijeka in Anif

20. Juli, 16:00 Uhr Testspiel vs. Sheffield Wednesday in der Red Bull Arena (nicht öffentlich)

26. Juli, 18:00 Uhr 1. Runde UNIQA ÖFB Cup vs. FC Dornbirn 1913

02./03./04. August 1. Runde ADMIRAL Bundesliga 2024/25

06./07. August Hinspiel 3. Quali-Runde UEFA Champions League

10./11. August 2. Runde ADMIRAL Bundesliga 2024/25

13. August Rückspiel 3. Quali-Runde UEFA Champions League

OFFIZIELL: Der FC Red Bull Salzburg und Kilian Ludewig haben sich einvernehmlich auf eine Auflösung des Vertrages geeinigt.



Wir wünschen Kilian alles Gute auf seinem weiteren Weg und viel sportlichen Erfolg! pic.twitter.com/EMVmgpp9Kl — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) July 5, 2024

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg by Getty