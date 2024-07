Der CASHPOINT SCR Altach macht das Dutzend an Sommer-Neuzugängen voll und vermeldet am Freitagmittag die Verpflichtung von Luca Kronberger. Der 22-jährige Offensivspieler, der acht ÖFB-U21-Teameinsätze absolvierte, kommt ablösefrei von Doublegewinner SK Puntigamer Sturm Graz und hat bei den Vorarlbergern einen Zweijahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr unterschrieben. Siehe auch Sommer-Transfers der ADMIRAL Bundesligisten.

„Konnte in seinem jungen Alter bereits viel Erfahrung in der Bundesliga sammeln"

Seine fußballerische Karriere begann der gebürtige Pongauer beim TSV St. Johann und machte seine ersten Erfahrungen im Profifußball beim FC Admira Wacker Mödling.

Zu Jahresbeginn 2022 wechselte der Rechtsfuß zum SK Sturm Graz. Nach Leihen zur SV Ried und WSG Tirol zieht es den 22-Jährigen nun ins Ländle zum SCR Altach. Mit insgesamt 87 Bundesligaeinsätzen bringt Kronberger trotz seines jungen Alters bereits wertvolle Erfahrung mit.



Der variable offensive Mittelfeldspieler, der von der U17 bis zur U21 auch für das österreichische Nationalteam auflief, kann im Offensivbereich mehrere Positionen bekleiden.

„Verein bietet mir die ideale Umgebung"

Roland Kirchler, Sportdirektor: „Luca Kronberger ist ein entwicklungsfähiger Spieler, der in seinem jungen Alter bereits viel Erfahrung in der Bundesliga sammeln konnte. Er kann im Mittelfeld und Offensivbereich auf mehreren Positionen eingesetzt werden und gibt unserer Mannschaft noch mehr Variabilität. Wir werden ihm in Altach die Rahmenbedingungen bieten, um sein maximales Potenzial auszuschöpfen.“



Luca Kronberger: „Ich habe mich sehr bewusst für die Herausforderung Altach entschieden, weil mir der Verein die ideale Umgebung bietet, um die nächsten Schritte in meiner Karriere zu machen. Ich will mich schnell in die Mannschaft integrieren und einen Beitrag zum Erfolg leisten. Die Ambitionen des Vereins und die professionelle Atmosphäre haben mich überzeugt, diese Chance unbedingt ergreifen zu wollen.“

Weitere, bisherige Sommer-Neuzugänge: Oliver Strunz (SCR Altach/Leihe), Filip Milojevic (Bayer 04 Leverkusen), Lukas Fridrikas (SC Austria Lustenau), Diego Madritsch (SV Guntamatic Ried), Lincoln (vereinslos), Jakob Odehnal (FC Dornbirn/Leih-Ende), Samuel Mischitz (FC Dornbirn/Leih-Ende), Anteo Fetahu (FC Dornbirn), Ammar Helac (SC Austria Lustenau), Vesel Demaku (SK Sturm Graz), Felix Oberwaditzer (Vorarlberg U18).

Bisherige Altacher Abgänge: Jan Zwischenbrugger, Alexander Eckmayr (WSG Tirol), Constantin Reiner (Piast Gliwice/Leih-Ende), Tobias Schützenauer, Felix Strauss, Manuel Prietl (Karriereende), Nosa Edokpolor, Jan Jurcec, Dominik Reiter, Anteo Fetahu (SV Schwarz-Weiß Bregenz/Leihe), Jakob Odenahl (FAC), Djawal Kaiba (SV Schwarz-Weiß Bregenz/Kooperationsspieler)