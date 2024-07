Er ist sei drei Jahren beim FC Blau-Weiß Linz, beim oberösterreichischen ADMIRAL Bundesligisten eine Zuverlässigkeit in Person, ein Dauerbrenner und Leistungsträger obendrein: Simon Pirkl. Der heute seinen Vertrag bis Juni 2026 verlängert hat. Der 27-jährige Tiroler (geb.: 03.04.1997 in Innsbruck) war im Sommer 2021 vom ADMIRAL 2. Ligisten SV Horn zu den Blau-Weißen gewechselt und bestritt insgesamt 87 Pflichtspiele für die Linzer. In der abgelaufenen Saison scortze der Linksfuß vier Mal im Oberhaus

Sportdirektor Christoph Schösswender mit dem linken Außenbahn-Akteur Stefan Pirkl (r.).

„Simon ist in den letzten Jahren zu einem Führungsspieler und einer wichtigen Stütze gereift"

„Ich bin sehr glücklich darüber, dass wir mit Simon doch noch eine Einigung erzielen konnten und er weiterhin für unseren Klub auf dem Rasen stehen wird. Simon ist in den letzten Jahren zu einem Führungsspieler und einer wichtigen Stütze gereift, der nicht nur die Mannschaft und das Trainerteam, sondern auch unsere Abläufe und Prinzipien bestens kennt und beherrscht. Mit Lukas Ibertsberger und ihm sind wir nun auf der linken Seite richtig gut aufgestellt “, so Christoph Schößwendter, Sportdirektor FC Blau-Weiß Linz.

„Ich habe mit dem Team bereits einige besondere Momente gefeiert. Umso mehr freue mich, weitere zwei Jahre beim FC Blau-Weiß Linz zu bleiben und nächste Saison mit dem Team wieder richtig anzugreifen“, sagt Simon Pirkl.

Fotocredit: FC Blau-Weiß Linz